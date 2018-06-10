Долгожданная премьера: Якутия опять профинансировала «редкий шлак»?

На днях в новом кинозале «Россия», то есть в старом Дворце культуры им. Кулаковского с помпой прошла премьера фильма Дмитрия СУВОРОВА «Первые», снятого по мотивам пьесы якутянина Владимира ФЕДОРОВА «Созвездие Марии». На создание картины «Первые» продюсеров Юрия ОБУХОВА и Алексея РЯЗАНЦЕВА вдохновил спектакль «Созвездие Марии», показанный на фестивале «Золотая маска».

С 7 июня фильм идет в 761 кинотеатре России. В Якутии к нему должен бы быть особый интерес, в местном информационном пространстве указывается, что это историческая картина совместного производства кинокомпаний «Каро Продакшн» и «Сахафильм». Съёмки проводились Москве, Санкт-Петербурге, Карелии и в Якутске.

В ролях снялись именитые российские актёры Евгений ТКАЧУК, Александр ДЬЯЧЕНКО и Валерий БАРИНОВ и якутские актёры Василий БОРИСОВ, Тамара ОБУТОВА, Петр АНДРЕЕВ. Более двадцати якутян из землячества в Санкт-Петербурге снялись в массовке картины.

Креативный продюсер фильма — режиссер и худрук Сахатеатра Андрей БОРИСОВ, художник по костюмам — Сардана ФЕДОТОВА, художник — Михаил ЕГОРОВ. Кроме того, привлечены якутские операторы, сообщало ЯСИА.

В официальных титрах к фильму нет ни «Сахафильма», ни якутских актеров и прочих деятелей. Впрочем, это не главное, был бы результат хороший.

Специально для съемок фильма в Петрозаводске был построен двадцатиметровый парусный корабль «Якуцкъ» – точная копия судна, на котором 30 июня 1735 году Василий Прончищев и его команда отправились в героическое плавание в Ледовитый океан. После съемок корабль в Якутске будут использовать в качестве учебного и прогулочного судна, сообщалось ранее.

В общем, ажиотажа не случилось. А отзывы тех, кто посмотрел, либо сдержанные, либо критические. Восхищенных возгласов в информационном пространстве либо не слышно, либо они нам не попадались покамест. Как признался в соцсети автор пьесы Владимир ФЕДОРОВ, с ним не согласовывали сценарий, который три раза переделывали три разных автора. Услышав озвучку, он предложил внести в диалоги героев достаточно много исправлений. Но, увы, прошло лишь два-три, поскольку фильм был «снят и сделан».

Журналист Анна ПШЕННИКОВА, ранее работавшая пресс-секретарем «Сахафильма» и корреспондентом газеты «Якутия» под началом Владимира ФЕДОРОВА с волнением предвкушала премьеру. А потом написала в своем фейсбуке отзыв, что у картины три минуса: режиссер, сценарист и оператор. И оптимистично заметила, что это значит, что фильм еще раз будет экранизирован. «Редким шлаком за государственный счет» назвали фильм пользователи соцсетей и выразили желание, что его создателям надо бы ответить по законам военного времени.

На пресс-конференции в Якутске гендиректор кинокомпании «Каро Продакшн» и продюсер картины «Первые» Юрий ОБУХОВ заявил, что фильм не является документальным и содержит в себе в том числе художественный вымысел.

«Претендуя на полную достоверность, мы бы не уложились в хронометраж, ведь их экспедиция длилась в течении семи лет. Нам бы пришлось снять целый сериал. Мы убрали надпись «основано на реальных событиях», однако оставили имена, факты и воссоздали события. Не ищите в фильме исторические несоответствия, смотрите, переживайте за героев», – прокомментировал продюсер ЯСИА.

«Аргументы и факты» посвятили отдельную публикацию, сравнивая сюжет фильма с историческим материалом. «Остров сокровищ» в Арктике. Что не так в фильме «Первые» http://www.aif.ru/culture/movie/ostrov_sokrovishch_v_arktike_chto_ne_tak_v_filme_pervye Приведем здесь часть статьи

Напутствие Петра Первого

Как в фильме: Император Петр I выходит к гардемаринам-выпускникам и произносит пафосную речь о том, что он посылает их к границам «Отечества нашего» и требует утвердиться там. Цель благая: чтобы «корабли русские и Андреевский стяг по всей Европе почитаемы были».

Как на самом деле: Планомерное исследование Арктики действительно было инициировано Петром I. Проект заключался в научном изучении территории России и составлении генеральных карт. Началось все еще во время Северной войны, когда было налажено морское сообщение между Охотском и Камчаткой, а одна из экспедиций прошла до середины Курильской гряды. Тогда же начали искать и западное побережье Америки.

Витус Беринг прибыл на русскую службу в 1703 году, участвовал в войне, дослужился до капитана I ранга, и именно его выбрали для руководства Первой Камчатской экспедицией. Началась она, правда, в декабре 1724 года, незадолго до смерти императора, так что о ее результатах Петр I не узнал. Несколько лет потребовалось на доставку припасов и строительство судов, а само плавание бота «Святой Гавриил» под командованием Беринга состоялось в 1728 году. Тогда был открыт пролив между Азией и Америкой, который сейчас носит имя мореплавателя.

После завершения экспедиции Беринг через всю страну вернулся в Петербург, где подал прошение о продолжении исследований. В тот момент трон занимала Анна Иоанновна, которую приближенным удалось убедить в необходимости продолжения задумок Петра I. В процессе утверждений «Вторая Камчатская» стала «Великой Северной экспедицией», а цели проекта стали значительно шире первоначальной задумки. По сути, эта экспедиция — целая серия походов нескольких отрядов по всему арктическому побережью России: от реки Печоры до Чукотки. Камчатка и поиск западного побережья Америки тоже были включены в план.

Прончищев и Челюскин

Как показано в фильме: Челюскин в наказание за дуэль с Прончищевым катает в лодочке знать где-то, видимо, под Петербургом. Его срочной депешей командируют в Якутск, где он встречает своего однокашника Прончищева. Все, видимо, ждут только штурмана, поскольку корабль (очень похожая на настоящее судно реплика дубель-шлюпки «Якутск») срочно отправляется в плавание.

Как было на самом деле: Лейтенант Василий Прончищев и подштурман Семен Челюскин действительно окончили Морскую академию в Петербурге и вышли оттуда в ранге гардемаринов. Об их наказаниях ничего не известно. Оба служили на кораблях Балтийского флота во время Северной войны, ну а потом были прикомандированы к Великой Северной экспедиции. К тому времени они были уже в весьма солидном возрасте: Прончищеву было 33 года, Челюскину — 35. Они возглавляли Ленско-Енисейский отряд, который базировался в Якутке и должен был исследовать побережье Ледовитого океана к западу от устья Лены. Срочного отправления быть не могло: подготовка заняла около трех лет. Также было потрачено приличное количество денег: 360 тысяч рублей (на все отряды), что для страны с годовым бюджетом примерно 10 млн рублей очень заметно.

Пираты и остров сокровищ

Как показано в фильме: На «Якутск» в команду набирают бог знает кого, эта сюжетная линия очень напоминает «Остров сокровищ». Сокровища, кстати, тоже имеются (что-то, похожее на золото), есть и карта мест, где их следует искать. В пути судно пытаются захватить сообщники бандитов, которые уже находятся на борту.

Как на самом деле: Сложно сказать, как именно набирали команды для судов отрядов, но нет ни одного свидетельства о бунтах. Для членов экипажа была более характерна самоотверженность. Так, летом 1735 года из Якутска отправились два отряда, они дошли до устья Лены и разделились. Отряд лейтенанта Петра Ласиниуса пошел на восток и остановился на зимовку неподалеку от Лены, зимой из-за недостатка питания многие заболели цингой: из 44 человек умерло 35, в их числе был и Ласиниус. На следующий год командование этим отрядом принял один из братьев Лаптевых (Дмитрий), а исследования были продолжены.

У отряда Прончищева первая зимовка прошла более удачно. Уже в августе 1736 года «Якутск» продолжил плавание, отряд дошел до Хатангской губы и до отметки в 77°29′ (севернее прошли только через 143 года). Но снова начал наступать лед, и отряд вернулся на место предыдущей зимовки. Началась она со смерти Прончищева: он сломал ногу и скончался от жировой эмболии. Но и после этого отряд действовал еще несколько лет под командованием еще одного Лаптева: Харитона.

Любовь не вздохи

Как показано в фильме: Гардемарины Прончищев и Челюскин на балу встречают воспитанницу Беринга по имени Мария, влюбляются в нее и пытаются добиться ее руки, затеяв даже дуэль между собой (из-за которой и были наказаны). Позже они встретят Марию в Якутске. Беринг собирается выдать ее замуж за наставника гардемаринов Фарварсона (Сергей Рост), но она сбегает на «Якутск», замаскировавшись под врача. Все плавание она пытается выбрать одного из двух офицеров.

Как было на самом деле: Женщина в отряде Прончищева действительно была, но никакого любовного треугольника (и уж тем более побега невесты из-под венца) в истории отмечено не было. Татьяна Прончищева была женой командира, она отправилась с мужем, не прячась и не маскируясь. Другое дело, что о ней долгое время почти ничего не было известно. Лишь не так давно стало известно ее имя и девичья фамилия: Кондырева. Как они с Прончищевым познакомились, доподлинно не известно: поженились они еще до приезда в Якутск. Татьяна скончалась через несколько дней после Василия Прончищева и похоронена вместе с ним.

Марией она стала из-за картографов. Долгое время ее знали только по фамилии — в судовых журналах и отчетах экспедиции ее имя не называлось. В 1913 году безымянный мыс у входа в столь же безымянную бухту был назван в ее честь и нанесен на карту как «м. Прончищевой», что и привело к последующей путанице. Теперь существует целая бухта Марии Прончищевой.

Челюскин и его мыс



Как показано в фильме: когда Прончищев заболевает, а экипаж судна разбегается, Челюскин с проводником-якутом и раскаявшимся бунтовщиком отправляется к заветной цели экспедиции на собаках. Последний отрезок пути он проходит уже один и все же ставит на положенное место врученный Петром I пограничный столб.

Как было на самом деле: После смерти Прончищева команда, разумеется, не разбежалась. В декабре 1736 года Челюскин отправился пешим ходом обратно в Якутск, разминулся с Берингом, а его заместитель уже хотел отозвать отряд, потому что Великая Северная экспедиция была рассчитана лишь на два года. Но из Петербурга поступил приказ: продолжить исследования. Сроки экспедиции продлили, отряд возглавил Харитон Лаптев, в 1739 году «Якутск» снова попробовал пробиться на север.

Финансирование было увеличено, у отряда появились инструменты для изготовления небольших речных лодок, которые вскоре понадобились: в 1740 году корабль повредило льдами, и экипаж вынужден был его оставить. Исследования продолжили по суше: в этом помогли несколько местных семей, которые организовали стойбища для зимовок. Отряд разделился на несколько групп, одну из них возглавил Челюскин, с которым пошли то ли два казака, то ли два солдата (в зависимости от источника). Он исследовал берега полуострова Таймыр еще несколько лет, а Северо-восточный мыс — в мае 1742 года.

Переименовали этот мыс в честь первооткрывателя через сто лет, в 1842 году. Лаптевы (которые в фильме отсутствуют) дали название целому морю, а в честь четы Прончищевых назван целый ряд не столь известных географических объектов на Таймыре: есть берег Прончищева, озеро, горный кряж. Ну и, конечно, бухта имени Марии-Татьяны, подытоживает «АиФ».

Получается, за государственный счет, в том числе и за счет бюджета Якутии снят фильм о несуществующей любви. То есть, любовь между супругами Прончищевыми, конечно, была, но, как говорится, это совсем другая история. Фильм же рассказывает о любовном треугольнике, которого на самом деле не было. А освоение новых земель, местные жители, наконец, сам Север – это декорации к выдуманному треугольнику, многие из которых просто вырезаны. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у обозревателя культуры и искусства газеты «Якутия» Кюннэй ЕРЕМЕЕВОЙ, чья статья «И первые станут последними» опубликована на сайте газеты http://gazetayakutia.ru/i-pervye-stanut-poslednimi/ Полностью статью читайте по ссылке, а здесь приводится ее фрагмент.

Премьеру фильма «Первые», снятого по мотивам пьесы Владимира Федорова «Созвездие Марии», ждали с нетерпением. Но когда на пресс-конференции перед премьерным показом генеральный продюсер фильма Юрий Обухов несколько раз повторил: «Не сравнивайте фильм со спектаклем», — меня начали терзать смутные сомнения. Предчувствия, увы, не обманули.

«Наш фильм – о верности, о любви, о долге», — говорил Юрий Михайлович. Но ни первого, ни второго, ни третьего лично я не увидела. Кака така любовь, если героиня за 100 минут экранного времени не определилась, кого – Челюскина или Прончищева – предпочесть?

Хотя зачем придираться к мелочам, если создатели умудрились «проскочить» даже основную вроде бы тему – покорения Севера. Нет его там. Не считать же Севером декорацию стойбища, в котором глазу зацепиться не за что — даже в разбитом полчаса назад палаточном лагере жизни больше. Ах, аборигены попрятались, убоявшись «злых русских»? А вот не верю.

Во время пресс-конференции много благодарили якутских художников за помощь в создании костюмов. Что ж, костюмы и правда замечательные. А люди где? Было сказано, что представителей якутской диаспоры привозили к месту съемки аж на трех автобусах. И? Костюмы есть, людей нет. Или всех при монтаже вырезали?

Дубель-шлюп «Якуцкъ», воссозданный, как сообщалось, по оригинальным чертежам, — такой же безжизненный, как упомянутое выше стойбище. Да, ходят по нему какие-то фигуры, воспроизводя все прописанные в сценарии телодвижения, но ощущения команды (пусть и расколотой, так сказать, внутренними противоречиями) нет.

А как выражаются герои? То один ляпнет: «Я в порядке». То другой брякнет: «Вкус специфический». То разразится воплем: «СлабО?» А век-то на дворе, напоминаем, XVIII.

Итог печальный. Слоган фильма гласит: «Они открыли России север». Да если бы Россия так покоряла новые земли, как сейчас снимает фильмы об этом, она бы не дошла и до Урала.

P.S. Интересующимся темой лучше ознакомиться с литературным первоисточником – пьесой Владимира Федорова. Или сходить на спектакль Русского академического театра «Созвездие Марии», рекомендует Кюннэй Еремеева.

Съемочная группа фильма «Первые»

Режиссер: Дмитрий СУВОРОВ

Авторы сценария: Анастасия ИСТОМИНА, Дмитрий БЛЕДНОВ

Продюсер: Юрий ОБУХОВ

Актеры: Евгений ТКАЧУК, Алина ЛАНИНА, Валерий БАРИНОВ, Данила ЯКУШЕВ, Сергей РОСТ, Сергей ТЕРЕЩЕНКО, Егор ЦИМЦУНИКИ и другие.

Студия: Каро-продакшн.

Продолжительность: 96 минут

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, Русского географического общества и правительства Республики Саха (Якутия).