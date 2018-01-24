Документалист Беата Бубенец: Я поехала на майдан, потому что в тот момент мне хотелось революции

Эта красивая хрупкая девушка — настоящий боец. Она не боится открыто высказать свою точку зрения и искренне верит в то, что любой человек может повлиять на окружающую ситуацию и что-то реально изменить к лучшему. Беата Бубенец — режиссер документального кино, наша землячка.

Работала журналистом на региональном и федеральном телевидении. Окончила Школу документального кино. Во время майдана на Украине в 2014 г., присоединения Крыма, войны в Донбассе была в эпицентре событий с камерой в руках. Снимала войну в ДНР и с той, и с этой стороны, побывала в плену на украинской стороне. На основе отснятого материала сделала фильмы «Чечен» (2015), получивший приз за лучший полнометражный фильм на фестивале «Артдокфест», и «Полет пули» (2017) — приз «Лавр» на фестивале «Артдокфест» в номинации «Лучший арт-фильм».

— По якутской традиции, первый вопрос — какого вы роду-племени. Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родилась в Якутске. Мама моя родом из Якутии, папа — украинец. Первые 5 лет жизни провела в Якутии. Потом мы с мамой переехали в Нижний Новгород. Там я и выросла, закончила школу и вуз.

— Приходилось ли бывать в Якутске после переезда?

— Да, когда уже училась в Москве в Школе документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, ездила летом в Якутию на съемки своего диплома. Была там как раз в дни большого праздника, когда отмечают солнцестояние. Назвала получившийся фильм «Солнце в зените».

— У вас необычное имя, это псевдоним?

— Нет. Это мое настоящее имя.

— В 2016 г. в интервью «Открытой России» вы говорили, что «выборы — это не очень интересно, все известно заранее». Изменилось ли ваше мнение сейчас?

— Мнение не изменилось. Но изменилось время, я предощущаю перемены. Поэтому мне интересно сейчас следить за предвыборной кампанией Ксении Собчак. Уверена, что ее деятельность как раз и сулит эти перемены.

— Вам интересны персонажи с внутренним конфликтом, неприкаянные души. Как вы считаете, в человеке творческом должен быть некий надлом, конфликт ангела и демона, или лучше отработать психотравмы, чтобы обрести цельность натуры?

— Мне кажется, совсем благополучным людям нет необходимости писать стихи, музыку или снимать кино. Им и так хорошо. А любое развитие, движение вперед, создание нового рождаются из конфликта.

— Как приходит решение снять тот или иной фильм?

— У меня каждый раз спонтанно происходит. Я просто следую голосу своего сердца, поэтому сложно заранее предугадать, где мне захочется быть и какую историю снимать.

— «…Смысл [журналистской] работы видела в том, что я рассказываю о какой-то проблеме, и через какое-то время она всегда решается. У меня это так работало, и я видела в этом свою миссию» (интервью с Александром Горбачевым, meduza.io) — считаете ли вы, что миссия документального кино состоит в том же, но в глобальном масштабе?

— Я занималась региональной журналистикой и видела конкретный результат своей работы практически сразу. Возможно, документалистика тоже может на что-то влиять, менять что-то, но когда я делаю кино, не мыслю прагматично в этом смысле, т.е. не ставлю целью повлиять на что-то во внешнем мире, а больше ориентируюсь на себя.

— Вы восприняли невозможность на что-то повлиять с помощью журналистики как трагедию. Константин Райкин в интервью «Собеседнику» сказал: «Зритель сегодня — как и народ в целом, — перешел в новое состояние, никем еще, по-моему, не осознанное или, по крайней мере, не описанное. Он смотрит на собственную судьбу, которая от него уже никак не зависит, с каким-то злорадным любопытством. Но это не предполагает участия в происходящем. Более того — это не предполагает и сострадания. Ни к одной стороне». Так ли это, с вашей точки зрения?

— Не знаю, мне не с чем сравнить. Но я в любом случае не очень люблю обобщения — не стала бы говорить о народе или о зрителе в целом. А то, что журналистика перестала быть «четвертой властью» в России, мне кажется, связано, в первую очередь, с политикой государства, которое сознательно закручивает гайки, ограничивает свободу слова, чтобы держать все под своим контролем.

— Скандал с показом «Полета пули» был связан с тем, что вы представляете события в Луганске со стороны украинских военных. Вы говорили, что у вас есть материалы и про ополченцев, и следующий фильм может быть посвящен взгляду с другой стороны баррикад. Не было ли идеи сделать перекрестный монтаж, чтобы показать и тех, и других? Или принципиальным было художественное решение оставить цельный эпизод, снятый одним планом, без единой склейки?

— Я не собираюсь делать фильм о другой стороне конфликта, потому что не хочу делать еще одно кино об этом же. Я все сказала фильмом «Полет пули». Перекрестный монтаж предполагает сравнение «смотрите, какие эти хорошие, а те — плохие» или наоборот: «смотрите, как они похожи». На мой взгляд, это дешевый прием, и его часто используют в целях той или иной пропаганды как инструмент манипуляции. У меня не было такой цели. Я не берусь судить кого-то.

— С позиции стороннего наблюдателя, которой вы придерживаетесь, логично было бы действительно сделать сериал на ютьюбе, как вы хотели, выкладывая понемногу все материалы из отснятых на Украине 500 часов в хронологическом порядке. Но с 2014 г. прошло уже много времени, не потерял ли материал своей актуальности? Или это теперь, скорее, хроника новых времен?

— Я наоборот ощущаю, что ценность моего материала как будто возрастает. Спустя 3–4 года на события тех лет смотришь немного по-другому. К тому же, все революции и войны чем-то похожи, в этом смысле мой материал — хоть он и о конкретной украинской революции и войне, — все равно это универсальная история, которая может быть интересна и человеку, очень далекому от всех этих событий.

— Свойственно ли вам пересматривать свои фильмы? И насколько меняется ваш взгляд с течением времени?

— Обычно сразу после того, как сделан фильм, я не очень люблю его смотреть, потому что всегда расстраиваюсь, каждый раз кажется, что что-то не то и надо бы переделать. Но спустя год-два вот пересматривала и «Божью волю», и «Чечена» — и осталась удовлетворенной. Так что перед лицом вечности я спокойна.

— Процитирую вас: «По накалу страстей [карнавал] напоминает революцию. Хотя, наверное, это скорее революция — карнавал по сути. Мне кажется, что все люди любят карнавалы. И вот когда потребность в экспрессивном выражении чувств зашкаливает, а карнавала нет, — случается революция». Вы поехали на майдан, потому что это было созвучно вашему внутреннему состоянию. Вы революционерка?

— Я поехала на майдан, потому что в тот момент времени мне хотелось революции, я в ней нуждалась. Но вообще, наверное, да, в целом, по своей натуре революционерка.

— Сейчас в России не принято открыто высказываться на острые темы, они как бы табуированы, прямое высказывание в лоб похоже на безрассудство. Откуда в вас этот бесстрашный нонконформизм? Вас так воспитывали или это свойство характера?

— Мне кажется, это, наоборот, отсутствие воспитания. Меня не «воспитывали», предоставляя свободу с самого детства, может быть, поэтому я органически не способна к компромиссу.

— После выхода фильма «Полет пули» начался шквал негативных публикаций в ваш адрес, много клеветы, лжи, оскорблений. Как вам удается дистанцироваться от этого?

— К счастью, я сейчас целиком погружена в работу, поэтому у меня даже нет времени читать и смотреть все, что обо мне говорят, и это проходит мимо меня. Друзья и родные поддерживают, говорят, вся шелуха развеется, а фильм останется в вечности.

— Если не документальное кино — то что? Не было ли желания снимать игровое кино?

— Да, у меня есть история, которую я хотела бы воплотить в виде игрового кино.

— Недавно прошло совещание о развитии сети студий докфильмов, окажет ли это влияние на развитие документального кино или официоз может только помешать?

— Мне кажется, по-настоящему талантливые режиссеры всегда независимы и этим не очень удобны власти и чиновникам, которые хотят держать все под своим контролем. Вот и эта инициатива в сфере документального кино направлена, в первую очередь, на то, чтобы государство еще сильнее контролировало все, что будет выходить на экраны, а не на то, чтобы действительно поддержать российский кинематограф.

— Вы не раз говорили в интервью, что сложно найти продюсеров. В якутском кино финансовый вопрос режиссеры зачастую решают самостоятельно: продают квартиры, машины, влезают в долги, просто потому что не могут не снять фильм. Близка ли вам эта позиция? Смотрели ли вы какой-нибудь якутский фильм?

— Для меня бОльшая проблема найти хорошего монтажера документального кино. Найти продюсеров, мне кажется, не проблема, сложнее бывает с деньгами, но на хороший проект всегда находится финансирование. Хотя в России да, к сожалению, государство не оказывает финансовую поддержку самым талантливым и перспективным режиссерам, а деньги дает конформистам, которые будут просто работать на пропаганду. Поэтому чаще всего хорошее российское кино снимается либо на деньги самих режиссеров, либо на деньги иностранных фондов. Якутских фильмов ни одного не видела, хотя очень много слышала о буме якутского кино. Это здорово! Это доказывает лишний раз, что когда люди по-настоящему чем-то увлечены, всегда находится возможность реализовать свои идеи даже вопреки неблагоприятным обстоятельствам.