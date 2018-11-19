Доходы Якутска превысят 8 млрд рублей

В Якутске состоялись общественные слушания по рассмотрению бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

С основными докладами на слушаниях в Большом зале окружной администрации выступили руководители департамента экономики Татьяна Корякина и департамента финансов – Ольга Максимова. После основных докладчиков и выступлений приглашенных экспертов на вопросы горожан ответили первый заместитель главы города Владимир Федоров, а также руководители отраслевых департаментов администрации города Якутска. В общественных слушаниях приняли участие около 200 горожан, в том числе депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), студенты, представители общественных организаций города, средств массовой информации. В течение 2,5 часов состоялся живой разговор на актуальные темы развития города.

Рождаемость растет, но ее темпы снижаются

Татьяна Корякина проинформировала общественность города и экспертов об основных индикаторах социально-экономического развития (СЭР) за 9 месяцев 2018 года и прогнозе СЭР столицы республики на ближайшие три года.

Продолжается рост численности населения Якутска. На территории городского округа на 1 января 2018 года проживает 328 493 человека (городское население 311 760 человек, сельское население 16 733 человека). Наблюдается рост численности населения на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сохраняется естественный прирост населения. Вместе с тем экспертами отмечается регресс естественного прироста населения, вызванный сокращением рождаемости населения, вследствие вступления в фертильный возраст малочисленной группы женщин, рожденных в 1990-х годах. Также наблюдается положительное миграционное сальдо: число прибывших граждан на 20% превышает количество выбывших.

Столица в числе лидеров

В докладе сообщается, что городской округ «город Якутск» занимает лидирующие позиции в республике по следующим показателям:

• отгрузка товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами – 102,6 млрд рублей (104,4% к соответствующему периоду прошлого года);

• объем выполненных строительных работ – 20,8 млрд рублей (90,5% к соответствующему периоду прошлого года);

• оборот розничной торговли – 79,9 млрд рублей (103% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года);

• оборот общественного питания – 8,7 млрд рублей (103,2% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года);

• объем платных услуг населению – 43,7 млрд рублей (97,5% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года)

Рост строительства бьет рекорды

В Якутске отмечается рост объемов жилищного строительства – как частных, так и многоквартирных домов. За отчетный период введено, в абсолютных цифрах, 651 жилых домов, что в 1,8 раза больше показателей 2017 года. Общая площадь составила 247 363 кв. м. (120% к январю-сентябрю 2017 года), в том числе индивидуальными застройщиками 63 602 кв. м. жилья (172,5% к соответствующему периоду 2017 году).

Производство демонстрирует разные результаты

Ситуация в сфере производства основных видов продукции смешанная: по некоторым видам продукции, по сравнению с прошлым годом, отмечается рост: добыча угля (106,8%), производство свинины замороженной (109,7%), мяса птиц (112,5%), рыбы переработанной и консервированной (103,8%), сметана (103,7%), творога (118,2%) и ювелирных изделий (106,1%);

по другим – снижение: производство полуфабрикатов мясных (94,9%), изделий колбасных (95,8%), молока (80,4%), сливок (22,2%), продуктов кисломолочных (кроме сметаны) (99,7%), сыров (95,9%), кондитерских изделий (96,6%) и лесоматериалов (35,0%).

330 тысяч человек – уже в следующем году

Далее – о представленных департаментом экономики Якутска прогнозах СЭР на 2019-2021 гг. Основные показатели прогноза базируются на положениях указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Начало реализации Указа №204 стимулирует основные направления по поддержке демографии и развитию социальной сферы, отметила Татьяна Кимовна.

Уже в следующем году численность населения столицы республики превысит 330 тысяч человек. Прогнозируется и далее ежегодный рост численности населения, а на начало 2021 года число проживающих в городе жителей составит 331 807 человек.

Прогноз СЭР Якутска разработан с учетом положений указа Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева от 27 октября 2018 г. №145 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», подчеркнула докладчик.

Татьяна Корякина также сообщила, что на плановый период до 2021 года в Якутске прогнозируется поступательный рост основных показателей социально-экономического развития.

«Экономистами рассматриваются два варианта прогноза СЭР Якутска на «трехлетку»: базовый и целевой. Второй предусматривает более активную политику на федеральном уровне, направленную на снижение негативных последствий и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста экономики и социальной сферы муниципалитета», — резюмировала Татьяна Корякина.

В числе важных задач до конца этого года Татьяна Кимовна назвала актуализацию Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года в соответствии с обозначенными выше указами президента страны, главы республики, планами и задачами, поставленными главой городского округа «город Якутск» Сарданой Авксентьевой.

Бюджет ориентирован на стратегические цели

В своем докладе по проекту бюджета городского округа «город Якутск» на 2019-2021 гг. руководитель департамента финансов Ольга Максимова подчеркнула, что основными направлениями налоговой и бюджетной политики на 2019-2021 годы определены:

— обеспечение увеличения налоговой базы, повышение уровня собираемости налогов и эффективности налогового администрирования;

— повышение качества жизни населения;

— дальнейшее укрепление социальной и экономической стабильности.

Указанные направления базируются на положениях указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; а также на среднесрочных задачах и стратегических целях, определенных Указом Главы республики Саха (Якутия), Айсена Николаева «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2024 года» от 27 октября 2018 года, сказала руководитель департамента финансов.

Собственные доходы превысят 8 миллиардов

Собственные доходы бюджета города в 2019 году впервые превысят 8 млрд рублей, с ростом на 621 млн. рублей к уровню 2018 года. Основные параметры бюджета на 2019 год без учета объемов межбюджетных трансфертов характеризуются следующими показателями:

· по доходам в сумме 8 116 млн.руб.,

· по расходам 8 522 млн.руб.,

· дефицит бюджета планируется в размере 406 млн.руб.

На 2020 год:

· доходы планируются в сумме 8 451 млн.руб.,

· расходы в сумме 8 873 млн.руб.,

· дефицит бюджета планируется в размере 422 млн.руб.

На 2021 год

· доходы планируются в сумме 8 430 млн.руб.,

· по расходам 8 851 млн.руб.,

· дефицит бюджета планируется в размере 421 млн.руб.

«Дефицит местного бюджета ГО прогнозируется в размере 5 % от общего объема собственных доходов ежегодно и не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством», — отметила Ольга Максимова.

Приоритеты в расходной части

Руководитель департамента финансов Якутска обозначила пять направлений расходов, которые определены как приоритетные:

1. Безусловное выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации, в том числе:

— обеспечение повышения заработной платы целевых категорий работников социальной сферы;

— ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях;

2. Ввод новых и дополнительных объектов образования и культуры;

3. Строительство социальных объектов, в том числе дальнейшее исполнение обязательств по реализации государственно-частного партнерства;

4. Строительство и ремонт улично-дорожной сети города Якутска.

5. Улучшение транспортного обслуживания.

Согласно представленному на общественных слушаниях проекту бюджета, в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по социальной сфере (образование, культура, спорт) – более 5 млрд рублей, или 59% общего объема расходов, жилищно-коммунальное хозяйство – 967 млн. руб. (11%), общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 млрд 442 млн. руб. (16%), национальная экономика – 925 млн. руб. (10%).

Основные цели и задачи бюджетной политики

«Бюджет города Якутска, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность», — подытожила Ольга Николаева тему расходов в проекте бюджета-2019.

При этом докладчик подчеркнула, что «сформированные параметры бюджета городского округа «город Якутск» на 2019-2021 годы не в полной мере обеспечивают финансовую потребность в решении вопросов местного значения».

Руководством города сформированы и направлены постановочные вопросы для рассмотрения при утверждении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы, в том числе:

— Увеличение единого норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц на 5% (сегодня норматив отчисления от общей суммы собираемого на территории городского округа НДФЛ составляет 40%, 60% направляется в бюджет республики).

— Увеличение объема субсидии на 2019 год на исполнение столичных функций (в проекте бюджета республики-2019 на эти цели запланировано 331 млн. руб., по нижней планке норматива «не менее 5%» от собственных доходов в предыдущем году, установленного республиканским законом о статусе столицы республики. Указанный закон позволяет увеличить объем отчислений Якутску из республиканского бюджета);

— Выделение средств на инфраструктурное обустройство земельных участков, выделенных многодетным семьям;

— Выделение средств на софинансирование расходов на проведение капитального ремонта объектов образования.

В 2019 году и последующие годы планового периода Окружной администрации города Якутска потребуется максимально наращивать собственные доходы, повышать эффективность бюджетных расходов, проводить грамотную долговую политику. «Такие цели ставит перед всеми муниципальными образованиями республики Ил Дархан Айсен Николаев», — сказала Ольга Максимова.

Руководству города, структурным подразделениям, хозяйствующим субъектам предстоит провести мероприятия, направленные на сокращение неэффективных расходов, инвентаризацию расходов на содержание учреждений социальной сферы, не допуская кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям.

«Глава городского округа город Якутск Сардана Авксентьева ставит перед нами задачу — максимальное сдерживание размера дефицита бюджета», — резюмировала руководитель департамента финансов.

Мнения экспертов

По завершении выступлений основных докладчиков своими мнениями о представленном проекте бюджета поделились эксперты. В их числе: первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова; заместитель министра финансов республики Надежда Филиппова, заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин и другие.

Выступающие высказали различные замечания по формированию расходной и доходной части бюджета города. В частности, Виталий Обедин обозначил необходимость повышения доходности муниципальных предприятий, вклад большинства из которых в бюджет не слишком велик. Также же он призвал к более четкой политике в части предоставления муниципальных гарантий предприятиям. Евдокия Евсикова обратила внимание собравшихся на необходимость увеличения финансирования ремонта объектов образования.

Большинство из шести выступивших на слушаниях экспертов отметили, что с каждым годом в расходной части бюджета растет доля расходов на повышение заработной платы работников бюджетной сферы (например, сфера образования — +575 млн. руб. к уровню 2018 г., культура — +213 млн.), а также на обеспечение финансирования социальных объектов – школ, детских садов и других – строящихся по программе государственно-частного партнерства.

Как позитивный факт, отмечено, что в 2019 году на реконструкцию улично-дорожной сети будет выделено около 1,5 млрд руб. на условиях софинансирования с республиканским и федеральным бюджетами. Вместе с тем эксперты отметили, что необходимо скорректировать запланированное существенное сокращение расходов на сферу жилищно-коммунального хозяйства.

На это Владимир Федоров, заместитель курирующий отрасль ЖКХ пояснил: «Это сокращение расходов носит временный и вынужденный характер. В первую очередь мы обязаны исполнить обязательства по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы. Обеспечить финансирование ремонта дорог и строительства социальных объектов по ГЧП. Я понимаю вашу озабоченность, но цифры могут быть скорректированы, в том числе в течение следующего года во время уточнения бюджета. Я, как и все горожане, заинтересован в том, чтобы сфера ЖКХ нормально работала. Средства будут предусмотрены в объеме, достаточном для осуществления своих функций предприятиями отрасли».

Далее руководители профильных департаментов мэрии ответили на вопросы горожан из зала в режиме «свободного микрофона».

Фото Якутия.инфо