Доходы бюджета Якутии в 2017 году составили более 177,2 млрд рублей. В том числе сумма налоговых доходов составила 87,7 млрд рублей, неналоговых поступлений — 24,2 млрд рублей, безвозмездных поступлений — 65,1 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Якутии Валерий Жондоров в ходе заседания правительства республики, сегодня, 28 мая, передает телеканал «Якутия 24».

«В 2017 году в доходную часть госбюджета Якутии поступило более 177,2 млрд рублей, что составило 94,5% от годовых прогнозных назначений», — сказал он.

По сравнению с 2016 годом расходы бюджета увеличились на 2% или на 3,7 млрд рублей. Дефицит по итогам исполнения составил 9,8 млрд рублей.

«Исполнение доходной части госбюджета Якутии происходило в непростых условиях, вытекающих из особенности структуры экономики республики. На исполнение прогнозных назначений по доходам, существенное влияние оказали: укрепление курса рубля по отношению к доллару США, конъюнктура колебаний на финансовых рынках, влияющих на поступление платежей от крупнейших налогоплательщиков республики, которые являются неуправляемыми и неконтролируемыми со стороны органов государственной власти», — отметил глава ведомства.

Добавим, что основными налогами, которые на 96% формируют доходы госбюджета Якутии являются налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество и налог доходы на физических лиц.

Бюджет республики был уточнен пять раз в связи с изменением оценки прогноза основных показателей социально-экономических показателей Якутии на 2017 год и на плановый период на 2018- 2019 годы, а также дополнительными поступлениями федеральных и целевых безвозмездных средств, изменений источников финансирования, а также устойчивого развития экономики и социального развития республики в 2017 году.