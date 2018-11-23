«Дочка» Газпрома наказана за самозахват земли

По факту самовольного занятия лесного участка без разрешительных документов ООО «Газпром георесурс» привлечено к административной ответственности по статье 7.9 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 200 000 руб. В настоящее время штраф взыскан в полном размере. Также принимаются меры по взысканию ущерба лесам, причиненного самовольным занятием лесного участка.

Государственными лесными инспекторами в ходе патрульно-рейдового мероприятия в лесном фонде Мирнинского района был выявлен факт самовольного занятия лесного участка. По результатам проверки установлено, что предприятие на данной территории разместило базу для техники, жилых рабочих вагончиков без договора аренды лесного участка и проекта освоения лесов. Общая площадь самовольного захвата составила 0,87 га.

Попытки обжалования постановления в судебные инстанции остались безрезультатными. Суд подтвердил законность и обоснованность вынесенного постановления, указав, что событие и состав правонарушения доказываются собранными материалами дела. В связи с этим, нарушения, влекущие отмену постановления, не допущены.