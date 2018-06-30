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30 июня 2018, 12:14
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Дочь известного журналиста вышла замуж за итальянца

На днях в ресторане «Тыгын Дархан» праздновали международную свадьбу. Якутянка вышла замуж за итальянца.

Невеста Наташа ПЕТРОВА – дочь от первого брака Андрея ПЕТРОВА, известного журналиста, ранее возглавлявшего газеты «Наше время» и «Эхо столицы», работавшего пресс-секретарем первого президента Якутии Михаила НИКОЛАЕВА. Наташа больше похожа на свою маму Надежду.

Как сообщил SakhaLife Андрей Гаврильевич, девушка окончила на золотую медаль школу №2 г. Якутска, на красный диплом окончила Плехановку, так же она отучилась в Международном экономическом институте Королевы Швеции. Молодые познакомились в Стокгольме, где оба сейчас работают.

Ранее в электронных СМИ выходила информация о том, что якутянка выходит замуж за сына легендарного итальянского футболиста и тренера Франко БАРЕЗИ из клуба «Милан». И является младшим братом другого выдающегося футболиста Джузеппе БАРЕЗИ, который большую часть своей карьеры в выступал за соперника «Милана» в «Интернационале».

Андрей Петров пояснил, что якутские СМИ имели в виду именно эту пару. Однако итальянский зять не является сыном легендарного футболиста, но приходится ему родственником.

Главное, конечно, не это, а то, что молодые любят друг друга, так пожелаем им любви и счастья!

Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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