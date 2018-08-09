Доцент ЯГСХА рассуждает актуальные вопросы вызовов, стоящих перед КМНС

В Академии наук Республики Саха (Якутия) весной этого года прошла I научно-практическая конференция «АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: Р.И. ШАДРИН (1893-1934) – первый государственный и общественный деятель эвенского народа». На ней Якутскую ГСХА представили доцент Пудов Алексей Григорьевич, руководитель Департамента по экономико-правовому и гуманитарному образованию с докладом: «Душа Арктики, Ум Запада»: синергия моделей освоения Арктики» и доцент кафедры Традиционных отраслей Севера Ягловский Сергей Алексеевич с докладом «К вопросу о новых подходах к традиционным отраслям севера: образовательные стратегии».

Доцент Алексей Пудов остановился на принципах, лежащих в основе сосуществования двух моделей хозяйствования на Севере и в Арктике. Он отметил следующее: «Задаваясь проблемой взаимодействия и сосуществования двух моделей хозяйствования в Арктике, мы непременно должны сказать о базовых основах, необходимых установках и допущениях относительно сознания, которые должны перманентно реализовывать как живой акт, как представители промышленности, так и представители коренных народов, проживающих на данных территориях.

Качество сознания приобретает гуманистический вектор, берущий в расчет универсальность феномена человека, независимо от расы и культурного развития. Для условий циркумполярной цивилизации это выливается в уважение достоинства Человека, сумевшего освоить почти «марсианские» территории планеты. Это можно считать завоеванием современного цивилизованного общества.

В связи с этим, когда в научном дискурсе начинают оперировать термином «устойчивое развитие», то это можно интерпретировать следующим горизонтом мысли: устойчивость развития территории, это возможность сосуществования на ней двух кардинально разных хозяйственных занятий, двух онтологически укорененных мировоззренческих установок, другими словами – двух моделей рациональности, которые не исключают друг друга, а если не взаимодополняют, то взаимоуважают в своем наличии. Если использовать в данном контексте политологическую концепцию разделения властей, то можно сказать так: стороны принимают наличие существования разных сил, выполняющих свою функцию и уважительно относятся к данному факту, используя только законные способы удержания динамического баланса своих интересов.

Динамический баланс осуществляется едиными ценностной иерархией, адекватной как промышленникам,-правилами игры так и коренным жителям. Это проблема номер один. Благополучие представителей КМНС и ведение ими традиционных безубыточных форм хозяйственной деятельности становится международным критерием освоенности территории, в том числе промышленной освоенности.

Задача равноправного сосуществования обращается в задачу выстраивания единой для всех ценностной системы хозяйствующих на территории Севера и Арктики субъектов.

На действие одних, должно существовать адекватное противодействие других, и это должно считаться нормой, даже если это будет противоречить рентабельности промышленников при сохранении безубыточного традиционного хозяйствования!

Современный представитель коренных малочисленных народов Севера обречен на свободу и вынужден бороться с миром за смысл своего существования. А ведь со стороны общества массы, смысла в их экономической-существовании нет, как с позиции экономикоцентризма, эффективности, рентабельности, окупаемости, высокой прибавочной стоимости, технологического КПД, так и с позиции геополитического глобализма и разделения труда. «Символический колониализм» сознания в нашей промышленной ментальности!

Итак, вопросом «номер один» является эквивалентность ценностной иерархии промышленника и оленевода. Возникает следующий шаг в нашем рассуждении: в какие концепции все вышесказанное может отлиться в будущем? Этим должно стать следующее:

1) смысл существования коренных малочисленных народов Севера и Арктики – это выполнение функции «экологического индикатора», «экологического буфера». Последний выполняет роль самоограничителя, выполняя ту же функцию традиционного общества – запрета, табу на выполнение каких-то действий, в данном случае на сферу взаимодействия природы и общества;

2) изначально представители КМНС выполняли личную задачу выбора выживания в суровой природной среде как задачу экзистенциальную. Сегодня выбор поменялся местами. Их первостепенная задача – это сделать экзистенциальный выбор первым шагом, а вторым собственно станет акт выживания в новой социокультурной среде. Этот экзистенциальный выбор по содержанию и сути своей – смена хозяйственного занятия при условии сохранения культурной идентичности и базовых элементов культуры;

3) реализация смены хозяйственного занятия лежит в сфере образования, которая способна адекватно решить ее. Но здесь есть одна загвоздка – современные образовательные стандарты негибки, их онтологические истоки лежат в аксиологии эпохи модерна, в промышленном способе производства, ценности которого некомплиментарны традиционным хозяйственным занятиям;

4) формировании подобия « мортизационного фонда будущих поколений КМНС» в роли гаранта реализации в будущем социально-адаптационных программ в сфере образования;

5) нужны конкретные методики сертифицирования «гибкого» образовательного стандарта, привязанного к локальным нуждам регионов.

Углубляясь в содержание образовательных моделей, следует сконцентрироваться на новой мировоззренческой парадигме современного оленевода – праве и экономике, как обязательном и необходимом компоненте их мировоззрения.

Кроме того, нужно выдержать в образовании и ценностные императивы, присущие северным номадам, сложившиеся за тысячелетия:

— готовность быть преемником и хозяином приданной территории, искоренять ментальность временщика и вахтовика;

— жизнь – как движение в пространстве и остановка, оседлость – как смерть; сохранение движения в любой ситуации, сохранения реального или виртуального движения как способа бытия;

— относительность и цикличность концепции времени;

— гибкость ума и быстрота реакции, даже в критических ситуациях;

— отношение к природе как родной ойкумене, суровой, но матери-земли;

— преломление традиционных знаний КМНС через призму научного осмысления и выработка новых технологий жизнеобеспечения на Севере и в Арктике;

— продовольственная безопасность и продовольственное самообеспечение также преломленные через призму научно-технического осмысления, совершенствования и модернизации;

— культивирование традиционных форм спортивных состязаний, формирования живого ядра этнической культуры в сфере современного искусства, в том числе театра и кино».

Для информации: Шадрин Роман Иванович – крупный организатор и общественный деятель, яркий представитель эвенского народа. В 1929 году был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Член ЯЦИК, председатель Комитета по содействию народностям северных окраин (КСНСО) при ЯЦИК. Занимал пост заместителя председателя ЯЦИК при Платоне Алексеевиче Ойунском. На VI Всесоюзном съезде Советов Роман Иванович был избран членом ВЦИК.

Проблемы народов Севера Якутии были тогда настолько важны и трудноразрешимы, что правительство Якутской АССР и ЯЦИК решили представителя малочисленных народов выдвинуть на эту должность, чтобы он мог решать их на самом высоком уровне. Р.И. Шадрин, будучи председателем Якутского КСНСО, проявил свой недюжинный талант руководителя. Почти все вопросы, связанные с северными районами республики, проходили при его ближайшем участии. В 1932 г. на IX партийной конференции он был избран членом Якутского обкома ВКП(б). На VI Всесоюзном съезде Советов Р.И. Шадрин был избран членом ВЦИК. Он стал членом высшего законодательного органа СССР.

Яркий представитель эвенского народа Р.И. Шадрин прожил короткую, но прекрасную жизнь борца, воина, государственного и общественного деятеля. Он положил начало основам государственности и местного самоуправления малочисленных народов Севера.

Сегодня, 9 августа — Международный день коренных народов . Международный день коренных народов мира — это особое событие, ставшее для всех народов нашей страны днем взаимного уважения культур. День, когда мы еще раз задумываемся о будущем, осмысливаем прошлое, и благодарим наших предков, которые сквозь века передали нам свои традиционные знания, мудрость, нравственные и духовные устои.

Пусть этот день подарит всем нам радость общения и доброе настроение. От всей души желаем всем мудрости, взаимопонимания, здоровья, душевных сил и гармонии с окружающим миром.