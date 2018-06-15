Добрым традициям жить…

Сквер Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи украсила стела «Доска почета».

Ко дню медицинского работника в больничном сквере на Доску Почета вписали имена лучших из лучших – заслуженных врачей и заслуженных работников здравоохранения России и Республики Саха (Якутия). На ней пока фотографии восемнадцати сотрудников больницы – организаторов здравоохранения, врачей и медицинских сестер.

— Это только начало, — сказал главный врач больницы Борис АНДРЕЕВ, — думаю, что уже к осени Доска почета пополнится новыми именами… Сегодня я поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником -Днем медицинского работника и желаю успешной работы, здоровья и семейного благополучия.

Спонсором создания стелы выступило Акционерное общество «Страховая медицинская компания «Сахамедстрах», и ее генеральный директор Галина ВАРФОЛОМЕЕВА, поздравив медицинских работников с профессиональным праздником, пожелала, чтобы добрая традиция чествования и благодарности коллегам в коллективе больницы продолжалась.

В этот день большая группа сотрудников больницы получила ведомственные награды. Поздравить коллег вышли все, кто не был занят на экстренных операциях и искренне радовались друг за друга.