Добрые соседи Сайсарского округа

Совет председателей многоквартирных домов Сайсарского округа был создан 21 февраля 2017 года и реализуется под названием «Добрые соседи». По итогам работы в первом квартале, Советом решены вопросы по заявкам жильцов, связанных с уборкой санитарных точек, своевременного вывоза твердых и жидких бытовых отходов, контролю температурного режима в жилых помещениях, уборке придомовой территории и жилых подъездов.

Председатели многоквартирных домов координировали планы по уборке территории, откачке талых вод, отлову безнадзорных животных. Всего с территории округа вывезено свыше 18 тысяч куб. метров снега, отловлено 122 единицы безнадзорных животных. Ежедневно ведется откачка талых вод, по плану объем вывоза составляет свыше 1,5 тысяч м3, также насосами, помпами и спецтехникой ежедневно ведется откачка вод с заниженных мест.

На основании заявок председателей Совета многоквартирных домов, вывезено 2 металлических гаража, установленных без разрешительных документов. В рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды» жителями Сайсарского округа подготовлено и передано в конкурсную комиссию 14 заявок на благоустройство дворов. Благодаря непосредственной работе Председателей многоквартирных домов информация по конкурсному отбору доведена до жителей, жители приняли активное участие в проведении общих собраний собственников жилых помещений, оформлении протоколов.

«С появлением совета в Сайсарском округе чувствуется реальная помощь со стороны управления округа. В марте наконец то сдвинулся с места вопрос по ремонту теплотрассы, которая ранее протекала на протяжении двух лет. В этом году проведен ремонт кровли. В данное время на детскую площадку силами совета дома для отсыпки завезен песок. В округе очень много проблемных вопросов, и мы сможем их решить только совместными усилиями. Движение совета старост – это проводник между администрацией города и населением при решении вопросов в области ЖКХ», — рассказала Светлана Заровняева, председатель совета многоквартирного дома по ул. Лонгинова, 42/1.

Председателем совета многоквартирных домов Сайсарского округа на общем собрании была избрана Юлия Попова, председатель совета многоквартирного дома ул. Каландарашвили, 43, куратор партийного проекта «УПРАВДОМ» (школа грамотного потребителя) Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «На сегодняшний день в округе ведется реестр заявок, который поставлен на личный контроль начальника управления округа. В первом квартале поступило 18 заявок, из них исполнено 12. Председатели многоквартирных домов обращаются по различным вопросам. Например, по улице Лонгинова, 21, жильцы обратились с просьбой установить входную дверь, а по улице Билибина, 13, наболевшим вопросом является вывоз фекалий с септика. Возобновление института председателей многоквартирных домов или старост, как мы привыкли их называть, безусловно, дает свои положительные плоды. Мы контролируем деятельность управляющих компаний на территории округа и своевременно решаем возникающие проблемные вопросы в сфере благоустройства», — говорит председатель совета Юлия Попова.

«Развитие добрососедства поддержано Окружной администрацией города Якутска. По поручению главы города Айсена Николаева разработано постановление «Об утверждении Порядка проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск». В рамках которого предусмотрены муниципальные гранты в размере до 12 тысяч рублей, которые будут вручаться председателям советов многоквартирных домов по итогам конкурса. Общие собрания председателей многоквартирных домов проведены в Октябрьском, Губинском, Гагаринском округах», — прокомментировала начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска Николаева Дина Олеговна.

В планах обсуждение текущего ремонта деревянных домов, приемка работ выполненных по линии Фонда капитального ремонта, подготовка к отопительному сезону, благоустройству придомовой территории, ремонт детских и спортивных площадок, водоотведение, откачка ливневых вод. Также стоят задачи по выявлению неблагополучных квартир, выявлению незаконного предпринимательства, нарушений в сфере благоустройства. Совет планирует оказывать помощь в социальных вопросах, выявлять семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, недееспособных лиц, активно работать с участковыми уполномоченными полиции.

Если вы являетесь председателем многоквартирного дома, работаете во благо своего округа и желаете внести свой вклад в развитие города Якутска, то можете смело обратиться в управление округа! Также приглашаем председателей и советы многоквартирных жилых домов принять активное участие в конкурсе на получение муниципальных грантов, положение прилагается.

Порядок проведения конкурса «Добрые соседи»

на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск»

Общие положения

Настоящий Порядок проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск» (далее — Порядок), разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок конкурсного отбора на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск» для поощрения работы председателей Советов многоквартирного дома.

Целью настоящего Порядка является решение вопросов органов местного самоуправления в части установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, а также осуществления муниципального жилищного контроля.

В Порядке используются следующие основные термины и понятия:

— муниципальный грант (далее – грант) – средства из бюджета городского округа «город Якутск», предоставляемые по итогам конкурса «Добрые соседи» (далее — Конкурс) получателям гранта на безвозмездной и безвозвратной основе;

— Главный распорядитель бюджетных средств – Территориальный орган управления – органы местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;

— Получатель бюджетных средств – казенное учреждение, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени городского округа «город Якутск» за счет средств городского округа «город Якутск»;

— Финансовый орган — Департамент финансов Окружной администрации города Якутска, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета городского округа «город Якутск»;

— Получатель гранта – лицо, прошедшее отбор, в порядке, установленном настоящим Порядком, в отношении которого принято решение о предоставлении гранта.

1.4. Конкурсный отбор претендентов на получение гранта осуществляет конкурсная комиссия (далее – Комиссия), утверждаемая распоряжением Окружной администрации города Якутска отдельно по каждому территориальному органу управления.

Категории, условия и критерии отбора на получение гранта

Категориями лиц, имеющих право на получение гранта являются председатели Советов многоквартирных домов городского округа «город Якутск».

Общая сумма гранта устанавливается в пределах бюджетных средств, предусмотренных решением Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на текущий финансовый год», в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «город Якутск» и кассового плана в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Условия предоставления гранта заявителям: принятие собственниками помещений в установленном порядке решения о создании Совета многоквартирного дома; согласие на заключение Соглашения с Территориальным органом управления о взаимодействии и сотрудничестве; отсутствие у претендентов просроченной задолженности по возврату денежных средств, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Окружной администрации города Якутска, и иная просроченная задолженность перед Окружной администрацией города Якутска.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о создании Совета многоквартирного дома и об избрании председателя Совета многоквартирного дома.

Все документы, представляемые претендентами на получение гранта, должны быть надлежащим образом заверены, подшиты в единый том, пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью претендента. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений лица, претендующего на получение гранта.

В случае отсутствия какого-либо документа заявка отклоняется без дальнейшего рассмотрения.

Комиссия организует проверку представленных документов и имеет право дополнительно запрашивать информацию.

Размер гранта определяется исходя из количества квартир в жилом доме согласно таблице №1:

Таблица №1

Размер гранта, в руб. Количество квартир в МКД 7 000 До 50 10 000 От 51 до 200 12 000 Более 201

Порядок проведения конкурса на предоставление гранта

3.1. Комиссия по проведению конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов организует и проводит конкурс ежегодно.

3.2. Комиссия собирается на заседание по приглашению председателя комиссии. Количество заседаний, время и место их проведения определяет председатель комиссии.

3.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.

3.5. Комиссия:

1) разрабатывает текст информационного сообщения для публикации его в газете «Эхо столицы», а также на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется не позднее пяти дней до начала приема заявок. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; требования к участникам конкурса; требования к документам, представляемым на конкурс (содержание, оформление, ограничения); сроки проведения конкурса, подачи и окончания приема заявок; дату подведения итогов конкурса; адрес, контактные телефоны, часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;

2) в лице секретаря комиссии осуществляет прием заявок по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и регистрирует их.

3.6. Заявки принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования информационного сообщения в газете «Эхо столицы», а также на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.7. После подачи заявки Претенденты заключают соглашение с Территориальным органом управления о взаимодействии и сотрудничестве по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, и в течение года осуществляют деятельность Председателя совета многоквартирного дома.

3.8. В конце года, но не позднее 10 дней до заседании Комиссии, Претенденты предоставляют отчет о деятельности Совета многоквартирного дома за год с приложением следующих подтверждающих документов:

1) фотоматериалы, отражающие деятельность за отчетный период, в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении N 2 к настоящему Порядку. Фотоматериалы должны быть заверены подписью председателя Совета многоквартирного дома. На каждом снимке в нижнем правом углу должен быть проставлен год съемки;

2) справка из управляющей организации за отчетный период по сбору оплаты за коммунальные услуги;

3) копии отчетов о проведении рейдов, проведенных совместно с участковым уполномоченным полиции.

3.9. Отчет о деятельности Совета многоквартирного дома за год должен быть надлежащим образом заверен, подшит в единый том, пронумерован, прошнурован, заверен подписью претендента и запечатан в конверт.

3.10. Соблюдение требований, указанных в пункте 3.9 подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений лица, претендующего на получение гранта.

3.11. Комиссия собирается на заседание по приглашению председателя комиссии, но не позднее 1 декабря отчетного периода, и осуществляет оценку поступивших документов, руководствуясь критериями согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, и принимает решение о получателях гранта.

3.12. Получателем гранта считается лицо, набравшее максимальное количество баллов.

3.13. Претенденты, получившие меньше 14 баллов включительно, не проходят отбор на получение гранта.

3.14. В случае равенства баллов победители определяются открытым голосованием членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.

3.15. Протокол Комиссии оформляется в день проведения заседания.

3.16. Комиссия уведомляет участников о результатах конкурса не позднее десяти рабочих дней после заседания и обеспечивает публикацию информационного сообщения об итогах конкурса в газете «Эхо столицы».

3.17. Гранты предоставляются получателям гранта на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, утвержденных в бюджете городского округа «город Якутск».

3.18. По результатам определения получателей гранта проводится подведение итогов конкурса и церемония награждения.

3.19. Грант предоставляется по итогам проведения конкурса на основании Соглашения о предоставлении муниципального гранта, заключенное между получателем гранта и получателем бюджетных средств, в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.

3.20. Основанием для отказа в предоставлении гранта являются:

представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.4 и 3.8 настоящего Порядка;

не соблюдении пунктов 2.5 и 3.9 настоящего Порядка;

сообщившие о себе недостоверные сведения.

Контроль и ответственность за использование средств гранта

4.1. При предоставлении гранта обязательным условием, включаемым в Соглашения о предоставлении муниципального гранта, является согласие заявителя на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления гранта.

4.2. Получатели гранта несут ответственность за обоснованность и достоверность представляемых данных, а также достоверность иной информации, предоставленной главному распорядителю в целях получения гранта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок возврата гранта

5.1. Получатели гранта обязаны возвратить полученные средства в бюджет городского округа «город Якутск» в случаях:

нарушения условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком;

представления документов, содержащих недостоверную информацию.

Не позднее трех дней со дня обнаружения факта нарушения условий предоставления гранта Получатель бюджетных средств направляет в адрес получателя гранта, нарушившего условия предоставления, требование о добровольном возврате средств в бюджет городского округа «город Якутск», при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного требования получателем гранта.

В случае невозврата добровольно сумма, израсходованная с нарушением условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и Соглашением, подлежит возврату в бюджет городского округа «город Якутск» в судебном порядке.

Приложение N 1 к Порядку о порядке проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск»

Форма заявки на участие в конкурсе «Добрые соседи»

Ф.И.О. участника конкурса Адрес участника конкурса ФИО (ответственного представителя) Информация о Совете: — Дата избрания; — Состав совета (ФИО, телефоны) Информация о материалах, представленных в составе заявки (перечень и кол-во листов)

Совет многоквартирного дома «________________» заявляет о своем участии в Конкурсе «Добрые соседи» на получения муниципального гранта городского округа «город Якутск».

Подпись уполномоченного

лица участника ____________________________________Фамилия И.О.,

Должность

Подпись секретаря конкурсной комиссии _______Фамилия И.О. (должность)

Дата принятия заявки: _____________________________________________

Приложение N 2

к Порядку о порядке проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск»

Критерии оценки работы председателя Совета многоквартирного дома

N п/п Наименование показателя Шкала баллов Значение показателя (по итогам полугодия, предшествующего конкурсу) <*> Количество баллов 1 2 3 4 5 Работа с собственниками помещений по управлению многоквартирным домом 1. Организация мероприятий по санитарной очистке и благоустройству придомовой территории (ремонтные, лакокрасочные работ и т.п.) с участием жителей дома (не менее 10% жителей от общего числа собственников) Указываются количество мероприятий, даты проведения и доля жителей (%), принявших участие Подтверждающие документы: фотоматериалы с указанием даты съемки, акты выполненных работ и т.п. 3 и более 5 только 1 и 2 раза 2 мероприятие не проведено 0 2. Организация работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния подъездов многоквартирного дома и состояние дворовой территории (состояние детских, спортивных площадок, озеленение территории и т.п.) Оценивается санитарное состояние подъездов многоквартирного дома и состояние дворовой территории: наличие игрового оборудования, ограждений, количество малых архитектурных форм, наличие временных сооружений (гаражи, погреба) и их состояние, наличие и ухоженность зеленых зон во дворе. Подтверждающие документы: фотоматериалы с указанием даты съемки хорошо 5 удовлетворительно 3 неудовлетворительно 0 3. Организация работ по сбору оплаты за коммунальные услуги Указывается доля сбора платежей (%), которая подтверждается справкой из управляющей организации более 97% 5 90 — 97% 4 80 — 89% 2 менее 79% 0 Работа по информированию населения о принимаемых органами государственной власти, местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие общественного контроля в этой сфере 4. Участие в организации встреч населения с руководителями органов местного самоуправления и депутатами различных уровней. Информирование жителей дома о проведении таких встреч Указываются даты проведения встреч и предоставляются фотоматериалы с указанием даты съемки более 3 5 только 1 и 2 раза 3 не участвовали 0 5. Участие в организации праздничных мероприятий, проведенных для населения совместно с органами местного самоуправления, органами ТОС, советом многоквартирного дома Указываются мероприятия и их количество (День Победы, День защиты детей, День пожилого человека, День города, Новый год и др.) и предоставляются фотоматериалы с указанием даты съемки более 5 5 3 — 5 3 1 — 2 1 мероприятие не проведено 0 6. Участие в городских и республиканских конкурсах Указывается наименование конкурса и предоставляются фотоматериалы с указанием даты съемки да 5 нет 0 Взаимодействие с участковыми уполномоченными 7. Содействие членов совета многоквартирного дома участковым уполномоченным полиции Указывается количество мероприятий, проведенных совместно с участковым уполномоченным полиции Предоставляются копии отчетов о проведении рейда 4 и более 5 2 — 3 3 1 1 0 0

________________

<*> Максимальное количество баллов — 35.

Приложение N 3

к Порядку о порядке проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск»

Типовая форма соглашения

о взаимодействии и сотрудничестве Территориальных органов управления и Председателей Советов многоквартирных домов

г.________________ «__» _____________ 20__г.

В целях осуществления муниципального жилищного контроля и установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ________________________________________________________, именуемое

(указывается наименование Территориального органа управления)

в дальнейшем «Территориальный орган управления», в лице руководителя ________________________________________, действующего на основании

(указываются Фамилия, Имя, Отчество)

____________, с одной стороны, и Совет многоквартирного дома____________________________ в лице председателя ________________________________________, действующего на основании __________________, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного взаимодействия между Сторонами при осуществлении муниципального жилищного контроля и установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

Принципы взаимодействия

2.1 Стороны при осуществлении взаимодействия руководствуются следующими основными принципами:

— партнерства:

— равноправия;

— уважения мнения и учета интересов Сторон;

— соблюдения Сторонами и их представителями действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов;

— добровольности принятия сторонами обязательств по Соглашению;

— добросовестности при выполнении настоящего Соглашения.

Обязательства Сторон

3.1 Председатель Совета многоквартирного дома:

— организует мероприятия по санитарной очистке и благоустройству придомовой территории (ремонтные, лакокрасочные работ и т.п.) с участием жителей дома (не менее 10% жителей от общего числа собственников);

— организует работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния подъездов многоквартирного дома и состояние дворовой территории (состояние детских, спортивных площадок, озеленение территории и т.п.);

— организует работы по сбору оплаты за коммунальные услуги;

— участвует в организации встреч населения с руководителями органов местного самоуправления и депутатами различных уровней. Информирует жителей дома о проведении таких встреч.

— участвует в организации праздничных мероприятий, проведенных для населения совместно с органами местного самоуправления, органами ТОС, советом многоквартирного дома;

— участвует в городских и республиканских конкурсах;

— содействует участковым уполномоченным полиции в проведении рейдов.

3.2 Территориальный орган управления:

— осуществляет контроль за исполнением настоящего Соглашения;

— организует совместные праздничные мероприятия;

— информирует Председателя совета МКД о намечаемых встречах руководителей органов местного самоуправления и депутатов различных уровней с населением;

— информирует о проведении различных городских конкурсов;

— содействует и консультирует по разным вопросам, входящих в компетенцию Территориального органа управления;

— проводит совместные консультации, семинары и совещания.

3.3 Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Заключительные Положения

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента его расторжения по согласованию Сторон, а также по инициативе одной из Сторон.

5.2 По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями и действительны с момента их подписания.

5.3 Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.

5.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Руководитель Территориального органа управления городского округа «город Якутск» __________/_____________/ Председатель Совета многоквартирного дома ___________/___________/

Приложение N 4

к Порядку о порядке проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск»

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении муниципального гранта по итогам конкурса «Добрые соседи»

г. Якутск «___»_____________ 20__ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель бюджетных средств», в лице _____________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны и ______________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Получатель гранта», в лице __________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Порядка проведения конкурса «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов городского округа «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от «__» _________ 20__ года N ____ (далее — Порядок), распоряжения Окружной администрации города Якутска от «__» __________ 20__ года N ____ «Об определении получателя муниципального гранта из бюджета городского округа «город Якутск» заключили настоящее соглашение о предоставлении муниципального гранта по итогам конкурса «Добрые соседи» (далее — Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Получатель бюджетных средств принимает на себя обязательство предоставить на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета городского округа «город Якутск» муниципальный грант (далее — грант) на условиях и в размере, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.2. Предоставление гранта производится на основании Порядка.

Обязанности Получателя бюджетных средств

Получатель бюджетных средств:

2.1. В сроки и порядке, предусмотренные настоящим Соглашением, предоставляет Получателю гранта муниципальный грант по итогам конкурса «Добрые соседи».

2.2. Осуществляет контроль за целевым использованием гранта, выделенной из бюджета городского округа «город Якутск» по итогам конкурса «Добрые соседи».

2.3. Исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

III. Обязанности Получателя гранта

Получатель гранта:

3.1. Подтверждает согласие на осуществление Получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

3.2. Осуществляет возврат гранта в соответствии с пунктом 5 настоящего Соглашения.

3.3. Исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

Размер и порядок предоставления гранта

4.1. На момент заключения настоящего Соглашения размер гранта составляет _____________ руб.

4.2. Получатель бюджетных средств осуществляет перечисление средств на расчетный счет Получателя гранта.

Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Грант, предоставленная Получателю гранта, подлежит возврату в бюджет городского округа «город Якутск» в случае:

— установления факта предоставления недостоверных сведений на любом этапе в период предоставления и использования гранта;

— нарушения условий, установленных при предоставлении гранта.

5.3. В случае выявления несоблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта Получатель бюджетных средств в течение трех рабочих дней направляет Получателю гранта требование о возврате средств гранта.

5.4. Требование о возврате гранта должно быть исполнено Получателем гранта в течение 1 (одного) месяца с момента его получения.

5.5. В случае невыполнения требования о добровольном перечислении бюджетных средств Получатель бюджетных средств обеспечивает возврат гранта в судебном порядке.

5.6. Возврат гранта производится в той части, в которой были выявлены нарушения.

VI. Заключительные Положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Получателя бюджетных средств, второй — у Получателя гранта.

6.4. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению обязательств по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем проведения переговоров. В случае невозможности достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.

6.6. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель гранта сообщает Получателю бюджетных средств в 5-дневный срок с момента произошедших изменений. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной обязанности Получателем гранта документы и письма, направленные ему, считаются направленными надлежащим образом.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Получатель бюджетных средств Получатель гранта ___________________ (расшифровка) (подпись) М.П. «___» _______________ 201__ г. ___________________ (расшифровка) (подпись) М.П. «___» _______________ 201__ г.