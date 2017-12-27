Добрые дела речников в Новый год

Традиционно накануне Нового года речники ОАО «ЛОРП» преподносит подарки своим подшефным многодетным семьям Магана, Жатая и Мархи. Десятки семей получили продукты и каждый ребенок многодетной семьи – сладкие подарки. 26 декабря Дед Мороз побывал в Магане и в Жатае, а 27 декабря от имени народного депутата, генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергея Ларионова многодетные семьи поздравил начальник Технического управления связи Валерий Греб.

Речники побывали и в администрации микрорайона Марха, где вручили подарки для семей и встретились с главным специалистом по социальным вопросам Т.М.Гороховой.

— Хочу поблагодарить нашего депутата Сергея Александровича Ларионова за внимание, за конкретную помощь нашим жителям, за подарки малообеспеченным семьям к каждому празднику, — говорит Татьяна Михайловна. – В ноябре на День Матери 180 матерей получили от нашего депутата подарки и цветы, которыми у нас были заложены все столы в кабинете. Такого чуткого и внимательного депутата, как Ларионов, у нас ещё никогда не было. Летом этого года он помог нашим многодетным семьям с пиломатериалами для ремонта, а одной пожилой жительнице мы сделали новое крыльцо. Также постоянно оказывается помощь в обеспечении жителей речным песком, отсыпаются дороги. Мы просим Сергея Александровича остаться нашим депутатом, — искренне сказала Т.М.Горохова.

В семье Марии Андреевны Шкребта – шестеро детей, и одна из них Юлия учится на судоводительском отделении Якутского института водного транспорта.

— Моя дочь будет капитаном, может и к вам в ЛОРП устроится на работу, — улыбаясь, говорит многодетная мама. – Хочу выразить материнскую благодарность нашему депутату Сергею Александровичу за неравнодушное отношение к людям, за доброе сердце, дай бог ему здоровья! – пожелала Мария Андреевна.