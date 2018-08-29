Добрые дела от АЭБ: В дома пострадавшие от паводка возвращаются тепло и уют

Семьи, для которых после сильного весеннего паводка Алмазэргиэнбанк собрал материальную помощь, полным ходом ведут восстановительные работы – кто-то заново отстраивает дом, а кто-то меняет фундамент, выполняет косметический ремонт.

В результате половодья весной этого года пострадало немало якутян, были разрушены социальные объекты, размыты мосты и дороги. Алмазэргиэнбанк и его структурные подразделения не остались в стороне и собрали материальную помощь для семи семей из Амгинского, Таттинского, Хангаласского, Верхнеколымского районов республики.

За короткое якутское лето необходимо было успеть просушить жилища и подготовить их к предстоящей зиме.

Так, например, Винокуровы из села Харбалах Таттинского улуса, воспитывающие трех приемных детей, получили помощь от АЭБ на ремонт дома. За несколько месяцев Мария Михайловна и Софрон Николаевич поменяли оклад и пол.

Мать-одиночка Оксана Симонова из Амгинского района воспитывает трех детей. Когда в микрорайоне СХТ села Чапчылган ее жилище затопило, женщина не отчаялась. Средства Алмазэргиэнбанка помогли ей построить новый дом в том же населенном пункте, но в районе, который не подтапливает весной. Теперь осталось проложить коммуникации.