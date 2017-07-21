Добровольная пожарная дружина ликвидировала лесной пожар

20 июля произошел пожар в лесном массиве на территории заброшенной военной части, находящейся в 6 км от с. Владимировка.

По первому сигналу члены добровольной пожарной дружины с. Хатассы в составе 5 человек приняли участие совместно с пожарными частями г. Якутска, с. Табага и ГКУ «Якутское лесничество» в ликвидации лесного пожара. Совместными усилиями пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составил 2 га.

Хатасская добровольная пожарная дружина создана в 2014 году, в состав вошли работники предприятий, организаций и молодежь села. В 2015 году дружинники уже принимали участие в ликвидации двух лесных пожаров, поэтому в этом году ребята действовали быстро и слаженно.

Управление по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» и администрация с Хатассы просит горожан и гостей столицы соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах!

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут административную и уголовную ответственность.