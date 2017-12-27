Доброволец Антон Васильев организовал акцию «Сладкий кусочек добра»

В завершении Года добра в городе Якутске состоялась благотворительная акция «Сладкий кусочек добра» с целью поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Акция организована по инициативе самого известного добровольца нашей столицы Антона Васильева. Доброе мероприятие поддержали руководители и сотрудники Окружной администрации города Якутска, представители предприятий и общественность столицы. С удовольствием приняли участие сотрудники Управления Губинского округа и активистки Женского Совета Губинского округа, купив красивые, вкусные торты, все вырученные средства направлены на помощь, нуждающимся семьям, которых поддерживает Антон Васильев.

Этот год еще раз доказал, какие замечательные люди живут в нашем городе, от мала до велика, каждый вносит свой личный вклад, чтобы этот мир стал чуточку добрее и светлее.