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2 мая 2017, 12:16
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Добровольцы столицы провели школу-тренинг

29 апреля в рамках направления «Добровольцы столицы» Год добра, в здании Якутского института водного транспорта состоялись обучающие курсы школы — тренинга по темам: «Спасение на воде», «Ликвидация последствий паводка», «Ликвидация последствий ЧС» и «Первая медицинская помощь», где приняли участие около 200 человек. Организаторами тренингов выступили Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и общественная организация «Город добра».
Ряд школ-тренингов прошли для тех добровольцев, кто готов помогать людям, пострадавшим от паводка, пожара и попавшим в несчастные случаи.
Целью тренинга стало проведение ознакомительных лекций о поведении на воде, соблюдение правил безопасности на маломерных судах, а также оказание первой помощи пострадавшим, профилактика и предупреждение пожаротушения среди молодого населения города Якутска, подготовка и обучение способам защиты от опасностей, возникающих при пожарах.
Лекции вели сотрудники МЧС «5 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)», специалисты Якутского Республиканского Всероссийского добровольного пожарного общества, методист группы профессиональной подготовки ООПТиАСР ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я), Государственные инспекторы по маломерным судам Якутское отделение №2 СКУ Центр ГИМС МЧС России по РС (Я), преподаватель якутского медицинского колледжа.

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Источник: Общественная организация «Город добра»
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