Добровольцы-огнеборцы Якутии подвели итоги юбилейного года

В канун Международного Дня добровольца Якутское республиканское отделение ВДПО провело торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги юбилейного года – 125 лет Российскому пожарному обществу. Дата была выбрана не случайно, так как ВДПО – это и есть добровольцы, история которых длится уже 125 лет. В течение 2017 года было проведено ряд мероприятий, посвященные этой дате – фестиваль, конкурсы детского творчества, соревнования, научно-практические конференции и другие.

На мероприятии присутствовали представители ГУ МЧС России по Республики Саха (Якутия), Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельно населения Республики Саха (Якутия), ГБУ Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», управления образования, ветераны ВДПО и ПО, преподаватели и студенты высших, средних учебных заведений, учителя и директора школ, руководители и участники ДЮП, все те, кто неравнодушен к проблеме пожаров. Все выступающие дали высокую оценку работе Якутского республиканского отделения ВДПО.

Поздравить с юбилейной датой с концертными номерами пришли коллективы учащихся СОШ №1 Городского Округа «Жатай», Табагинской СОШ.

Самым активным членам ВДПО председатель совета Якутского республиканского отделения ВДПО Александр Иванович Поддячий вручил ведомственные награды ВДПО. Дипломами Центрального Совета ВДПО были награждены призеры II Всероссийского конкурса «Человек доброй воли» — Васильев Айсен, Трифонова Анастасия, Меженов Вячеслав и Прохоров Сергей. Сергей Владимирович исполнил авторскую песню «Памяти Чернышева», которая до слез тронула сердца присутствующих.

Торжество дало возможность подвести итог юбилейных мероприятий, по новому осмыслить пройденный путь и наметить планы дальнейшего развития отделения.