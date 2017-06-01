Доброта не только благородный жест, это состояние души

Вот и отгремели в во всех школах Последние звонки, которые всегда связаны с большими ожиданиями, надеждами и удачами.

Все выпускники на Последних звонках одинаково красивы, торжественны и счастливы.

Вот и в республиканской коррекционной школе- интернат для неслышащих обучающихся сделали все возможное, чтобы этот день в их жизни остался самым светлым, радостным и, конечно, счастливым. Ведь учителя и воспитатели, которые были с ними рядом более десяти лет учили не только читать, писать, но и смогли разглядеть и развить в них уникальные таланты в спорте, художественном и изобразительном искусстве. Педагогический коллектив как никто понимает, что несмотря на декларируемую доступность, выпускников ждет нелегкий путь сдачи государственных экзаменов, выбора профессии, поиска своего жизненного пути в мире взрослой жизни.

Надо сказать, что Коллективу школы удалось подарить детям радость благодаря добрым людям и настоящим социальным партнерам.

Учителя заранее узнали, о чем мечтают дети, а мечтали они совсем, казалось бы, о немногом-получить в подарок планшеты. Но для коллектива школы это была практически нерешимая задача, а исполнить мечту детей так хотелось! Ведь среди выпускников есть сирота, а остальные из малообеспеченных семей. Но, как говорится, мир не без добрых людей.

В целом сделать счастливыми детей нам помогли и наши партнеры: председатель Попечительского Совета школы, председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Николаевич Дегтярев и др.

Ведь совсем немного нужно, чтобы сделать мир чуть-чуть добрее. А доброта — это не просто благородный жест, но и состояние души тех, кто способен на бескорыстный поступок ради тех, кто в этом больше всех нуждается. Чем больше таких людей, тем добрее мир!