АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-31
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.67
 74.94
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.11.2018, 13:15
Экономика
Энерговоры нанесли ущерб Якутскэнерго на 10, 5 млн рублей
26.11.2018, 13:00
Экология
Якутия получит три миллиарда на нацпроект «Экология»
26.11.2018, 12:43
Якутск
Анонс
Прямой эфир с замглавы Якутска по экономике и финансам
26.11.2018, 12:39
Общество
SOS
«Доброе сердце» якутян может сохранить зрение маленькому Ване
26.11.2018, 12:34
Экономика
Местные товаропроизводители соберутся на Чурапчинском зональном форуме
26.11.2018, 12:31
Происшествия
В Якутии прицеп с грузом врезался в легковушку: пострадали 2 человека
26.11.2018, 12:27
Желток
Instagram
Сунтарцы сделали щедрый подарок якутскому спортсмену
26.11.2018, 12:17
Якутия
В Якутии завершаются сроки охоты на копытных животных
26.11.2018, 12:06
Общество
Какое место занимает Якутия в рейтинге трезвости
26.11.2018, 11:49
Финансы
Жители Якутии вложили в банки почти 104 млрд рублей
26.11.2018, 11:38
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 26 ноября
26.11.2018, 11:29
Культура & Образование
Афиша
Саха театр представил репертуар на декабрь
26.11.2018, 11:13
Якутск
В Якутске поздравили матерей
26.11.2018, 10:59
Экология
Резонанс
Стали известны результаты исследований воды реки Вилюй
26.11.2018, 10:43
Политика
Северин Поздняков: Хорошо, что партия избавляется от балласта
26.11.2018, 10:27
Якутия
В Якутии стартовала акция «Безопасный лед»
26.11.2018, 10:19
Желток
Якутского политика сравнили с Кусто
26.11.2018, 10:13
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты
26.11.2018, 9:51
Общество
«Народный батюшка» покидает Якутск
26.11.2018, 9:37
Спорт
Чемпионат мира по мас-рестлингу завершился триумфальной победой России
26.11.2018, 9:22
Происшествия
Пожары в Якутии
26.11.2018, 9:10
Культура & Образование
Айсен Николаев открыл декаду Олонхо
26.11.2018, 8:59
Экология
Коротко о погоде
26.11.2018, 0:17
Общество
Сегодня день рождения журналиста
26.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник 26 ноября 2018
25.11.2018, 22:49
Экология
Экстра
Официально: информация об аварийном прорыве дамбы АК «АЛРОСА» не соответствует действительности
25.11.2018, 21:44
Желток
Юная якутянка Сайа Туди получила медаль «Лучше всех»
25.11.2018, 21:33
Культура & Образование
В Покровске открыли новую школу
25.11.2018, 20:39
Происшествия
Сотни российских туристов застряли в Китае, среди них якутяне
25.11.2018, 20:31
Экология
Якутия примет Экологический кодекс республики
25.11.2018, 20:26
Культура & Образование
Резонанс
Минкультуры: Финансовые нарушения составили не миллиард рублей
25.11.2018, 17:15
Светская хроника
Юная якутянка выйдет на Первом в передаче Галкина «Лучше всех!»
25.11.2018, 17:00
Спорт
Анатолий Баишев приносит победу сборной России в матчевой встрече сборных ветеранов
25.11.2018, 16:33
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Политики и звезды со своими мамами
25.11.2018, 16:07
Спорт
Николай Колодко: «Хотелось бы более жесткой конкуренции»
25.11.2018, 15:32
Экология
Резонанс
Глава Сунтарского улуса сообщил об экологической катастрофе
25.11.2018, 15:26
Общество
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
25.11.2018, 15:10
Якутия
В Якутске стартовал фестиваль «Зима начинается с Якутии»
25.11.2018, 14:48
Происшествия
Самые травматичные игры детей
25.11.2018, 14:31
Спорт
Абсолютное превосходство. Все якутские мадьыны вышли в финал второго дня
25.11.2018, 14:14
Общество
Instagram
Егор Борисов: Я испытываю гордость
25.11.2018, 13:54
Экономика
Золотой средний чек путешествия в Якутии. Что готовы сделать власти?
25.11.2018, 13:38
Спорт
Юрий Трутнев о мас-рестлинге на Чемпионата мира
25.11.2018, 13:24
Общество
История Дня матери: Якутия одна из первых объявила этот праздник
25.11.2018, 13:10
Спорт
В Якутске прошла конференция Международной федерации мас-рестлинга
25.11.2018, 12:55
Общество
Поздравление Айсена Николаева с Днем Олонхо
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
25.11.2018, 12:07
Спорт
Фаворит якутского мас-рестлинга уступила спортсменке из Финляндии
25.11.2018, 11:47
Светская хроника
Видео
Youtube
Презентация видео-интервью с участием Натальи Строевой
25.11.2018, 11:35
Общество
Вячеслав Штыров поздравляет с Национальным днем Олонхо!
25.11.2018, 11:00
Спорт
Программа чемпионата мира по мас-рестлингу на сегодня
25.11.2018, 10:46
Спорт
Арсен Фадзаев: Решение о проведении Кубка мира по вольной борьбе в Якутске почти принято
25.11.2018, 10:29
Общество
Поздравление Сарданы Авксентьевой с Днем матери в Российской Федерации
25.11.2018, 10:15
Общество
Поздравление Главы Республики Саха (Якутия) с Днем матери в России
25.11.2018, 10:14
Происшествия
В Якутске пострадала добрая цветочница
25.11.2018, 10:02
Якутия
В Якутии открыта ледовая переправа муниципального значения
25.11.2018, 9:31
Происшествия
В Якутии загорелся 5-этажный жилой дом
25.11.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения руководителя, пресс-секретаря, звезды эстрады и ветерана ЖКХ
25.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 25 ноября 2018
24.11.2018, 23:17
Спорт
Мас-реслинг: 3 якутянина и 2 якутянки — чемпионы мира
24.11.2018, 21:37
Спорт
Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске
24.11.2018, 20:58
Культура & Образование
Зима начинается с Якутии. Программа фестиваля
24.11.2018, 20:45
Общество
Николай Васильев поздравляет
24.11.2018, 18:50
Якутск
В комплексе «Саюри» провели экскурсию для заведующих столичных детсадов
24.11.2018, 18:10
Общество
Фотофакт
Визит премьера Якутии Солодова в Центр «Сосновый бор»
24.11.2018, 18:04
Экономика
Рассмотрены вопросы тарифообразования в сфере энергетики и коммунальных услуг
24.11.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Почему финский масреслер стал любимцем якутской публики?
24.11.2018, 17:51
Спорт
Две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу
24.11.2018, 17:42
Экология
Видео
В каком состоянии находится малый городской канал Якутска? Часть первая
24.11.2018, 17:11
Политика
Завершила работу конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия»
24.11.2018, 17:08
Лонгрид
Фотофакт
Конкурс «Спасите мой двор от загрязнения» — очищен первый двор!
24.11.2018, 15:42
Спорт
Instagram
Репортер Федот Тумусов на чемпионате мира по Масрестлингу
Архив новостей
Общество
26 ноября 2018, 12:39
85

«Доброе сердце» якутян может сохранить зрение маленькому Ване

Родители маленького Вани Шайкова, которому в июне исполнилось всего четыре годика, просят якутян помочь сохранить их сыну зрение.

«Ванечка у нас родился недоношенным. Сразу был поставлен диагноз: ретинопатия недоношенных 3 степени, рубцовая стадия, – рассказывает мама мальчика Екатерина Ивановна. – Левый глаз у Ванечки не видит совсем – полная потеря зрения. Правый глаз видит без очков всего на 8%, а с очками на 20%».

По словам мамы, сейчас появилась реальная опасность потерять зрение. По заключению ГБУ «Морозовская ДГКБ Департамента здравоохранения города Москвы» Ване не показано проведение на органе зрения хирургического вмешательства. Родители обратились в разные клиники. Единственный положительный ответ, где согласны провести лечение Вани инъекциями, пришел из клиники «Синчон Северанс», которая находится в Южной Корее, город Сеул.Стоимость обследования и лечения инъекциями составила полмиллиона рублей. Таких денег у семьи нет, поэтому они обратились в благотворительный фонд «Харысхал».

Ваня растет в полной семье, у него есть старший брат, который учится в 8 классе. Поскольку Ване требуется постоянный уход, его папа не работает, подрабатывает в такси только, когда Ваня не болеет. В эти дни малыш с радостью посещает детский садик «Подснежник». Мама работает диспетчером в одном из предприятий города. Но дохода семьи хватает только на ежедневные нужды, лечение и проезд им не потянуть.

Организаторы благотворительной акции «Доброе сердце» обращаются к добрым людям помочь семье сохранить зрение маленькому Ване. В наших силах сохранить для малыша яркий окружающий мир!

Любой человек может перевести посильную помощь для Вани Шайкова на единый смс-номер 3443. Нужно ввести в сообщение слово «Якутия» (пробел) и сумму переводимой помощи.

Также можно перевести помощь по следующим реквизитам:

Реквизиты мамы:

Шайкова Екатерина Ивановна, мобильный банк 89248783622

Счёт получателя: 40817810276000724088

Банк получателя: Якутское отделение N8603 ПАО Сбербанк г. Якутск

ИНН банка 7707083893

БИК банка 049805609

Корреспондентский счёт: 30101810400000000609

ИНН получателя (мамы) 143522759883

Карта 4276 7600 6034 0385

Информационная справка

Благотворительная акция «Доброе сердце» проходит при поддержке Совета главных редакторов Якутии, общественного движения SOS-дети Якутии, министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Оператором по организации сбора денежных средств для детей является благотворительный фонд «Харысхал».

Акция стартовала в сентябре 2017 года. За это время проведено 5 акций, в ходе которых собраны средства на приобретение аппарата ИВЛ для Оконешникова Вани (987 тысяч рублей), на оперативное лечение Ивановой Алквиады (426 тысяч рублей), на лечение Спиридоновой Харыстааны (582 тысячи рублей), два сбора для Протопоповой Светы (5 777 104 рублей), на изготовление экзоскелета для Ванессы Мутчуруковой (350 000 рублей).

Источник: Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.11.2018, 9:35
Происшествия
Вооруженные топором молодчики нагрянули к вахтовикам в Якутии
22.11.2018, 22:24
Якутск
Резонанс
Сардана Авксентьева возмущена
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
25.11.2018, 9:31
Происшествия
В Якутии загорелся 5-этажный жилой дом
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 12:31
Происшествия
МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
24.11.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Почему финский масреслер стал любимцем якутской публики?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Instagram
Желток
26.11.2018

Сунтарцы сделали щедрый подарок якутскому спортсмену

Политика
26.11.2018

Северин Поздняков: Хорошо, что партия избавляется от балласта

Желток
26.11.2018

Якутского политика сравнили с Кусто

Экстра
Экология
25.11.2018

Официально: информация об аварийном прорыве дамбы АК «АЛРОСА» не соответствует действительности

Желток
25.11.2018

Юная якутянка Сайа Туди получила медаль «Лучше всех»

Спорт
25.11.2018

Анатолий Баишев приносит победу сборной России в матчевой встрече сборных ветеранов

Резонанс
Экология
25.11.2018

Глава Сунтарского улуса сообщил об экологической катастрофе

Видео
Youtube
Светская хроника
25.11.2018

Презентация видео-интервью с участием Натальи Строевой