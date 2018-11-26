«Доброе сердце» якутян может сохранить зрение маленькому Ване

Родители маленького Вани Шайкова, которому в июне исполнилось всего четыре годика, просят якутян помочь сохранить их сыну зрение.

«Ванечка у нас родился недоношенным. Сразу был поставлен диагноз: ретинопатия недоношенных 3 степени, рубцовая стадия, – рассказывает мама мальчика Екатерина Ивановна. – Левый глаз у Ванечки не видит совсем – полная потеря зрения. Правый глаз видит без очков всего на 8%, а с очками на 20%».

По словам мамы, сейчас появилась реальная опасность потерять зрение. По заключению ГБУ «Морозовская ДГКБ Департамента здравоохранения города Москвы» Ване не показано проведение на органе зрения хирургического вмешательства. Родители обратились в разные клиники. Единственный положительный ответ, где согласны провести лечение Вани инъекциями, пришел из клиники «Синчон Северанс», которая находится в Южной Корее, город Сеул.Стоимость обследования и лечения инъекциями составила полмиллиона рублей. Таких денег у семьи нет, поэтому они обратились в благотворительный фонд «Харысхал».

Ваня растет в полной семье, у него есть старший брат, который учится в 8 классе. Поскольку Ване требуется постоянный уход, его папа не работает, подрабатывает в такси только, когда Ваня не болеет. В эти дни малыш с радостью посещает детский садик «Подснежник». Мама работает диспетчером в одном из предприятий города. Но дохода семьи хватает только на ежедневные нужды, лечение и проезд им не потянуть.

Организаторы благотворительной акции «Доброе сердце» обращаются к добрым людям помочь семье сохранить зрение маленькому Ване. В наших силах сохранить для малыша яркий окружающий мир!

Любой человек может перевести посильную помощь для Вани Шайкова на единый смс-номер 3443. Нужно ввести в сообщение слово «Якутия» (пробел) и сумму переводимой помощи.

Также можно перевести помощь по следующим реквизитам:

Реквизиты мамы:

Шайкова Екатерина Ивановна, мобильный банк 89248783622

Счёт получателя: 40817810276000724088

Банк получателя: Якутское отделение N8603 ПАО Сбербанк г. Якутск

ИНН банка 7707083893

БИК банка 049805609

Корреспондентский счёт: 30101810400000000609

ИНН получателя (мамы) 143522759883

Карта 4276 7600 6034 0385

Информационная справка

Благотворительная акция «Доброе сердце» проходит при поддержке Совета главных редакторов Якутии, общественного движения SOS-дети Якутии, министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Оператором по организации сбора денежных средств для детей является благотворительный фонд «Харысхал».

Акция стартовала в сентябре 2017 года. За это время проведено 5 акций, в ходе которых собраны средства на приобретение аппарата ИВЛ для Оконешникова Вани (987 тысяч рублей), на оперативное лечение Ивановой Алквиады (426 тысяч рублей), на лечение Спиридоновой Харыстааны (582 тысячи рублей), два сбора для Протопоповой Светы (5 777 104 рублей), на изготовление экзоскелета для Ванессы Мутчуруковой (350 000 рублей).