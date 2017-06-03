Доброе дело лаборантов ЯКГБ

В канун Международного дня защиты детей коллектив клинико-диагностической лаборатории ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница» решил не на словах, а на деле как-то помочь многодетным малообеспеченным семьям. Учитывая, что самый острый повседневный вопрос, который наверняка стоит перед многодетными родителями минимум три раза в день – это вопрос полноценного питания юных растущих организмов, врачи и фельдшеры-лаборанты клинико-диагностической лаборатории, не мудрствуя лукаво, скинулись и собрали денежные средства, кто сколько может. Коллектив лаборатории очень дружный, поэтому сбор денег прошел оперативно. Равнодушных не было. Собранных денег вполне хватило, чтобы приобрести продуктовый набор на две многодетные семьи.

Каким именно семьям необходимо помочь, подсказал неутомимый борец за чистоту и красоту Якутска, просто хороший человек, самый известный волонтер города Антон ВАСИЛЬЕВ. Он сразу дал контакты двух многодетных семей, с которыми связались по телефону и договорились о встрече.

Ящик и пакеты с продуктами погрузили в багажник машины и отправились по указанным адресам. То-то было радости детям, ведь в подарках были фрукты, соки и сладости. Поскольку продуктовые наборы подготавливали заботливые женские руки, то там нашлось место и макаронам, сливочному и подсолнечному маслу, и рису, и многим другим продуктам, которым всегда есть место на кухне и в холодильнике любой хозяйке, а особенно у многодетной мамы.

У первой мамы – Галины детей четверо: младшим 1 годик и 2 годика, старшим уже 9 и 15 лет. Дети просто замечательные! А вторая мама – Наталья по праву гордится своими пятью крохами, которым полтора, два с половиной, пять, семь и восемь лет. Вот такая дружная семья, где за одним столом собираются столько чудесных солнышек.

Верно говорят, что дарить подарки часто даже приятнее, чем их получать. Тут был как раз именно такой случай. Команда «дарителей» получила огромный прилив позитива. В КДЛ и так атмосфера всегда дружелюбная, а тут и настроение еще больше повысилось, и производительность труда еще больше выросла.

Даже небольшое доброе дело, сделанное вовремя, лучше тысячи слов и благих намерений. Спешите творить добро, пусть его в мире станет больше.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница»