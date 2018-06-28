Добро пожаловать на пляж, или купаться пока еще запрещено

Якутия — один из самых водонасыщенных регионов России. Как у нас любят шутить, на каждого якутянина приходится по речке и озеру, и это, кстати, очень близко к истине.

Но вот с купанием у нас как-то не сложилось. Припоминаю историю, которая произошла не так уж и давно, когда из нашей республики призвали троих парней в спецназ ВМФ на Тихоокеанский флот. Все трое были отличными спортсменами-рукопашниками, у кого-то из них за плечами были прыжки с парашютом, высшее техническое образование, в общем, воины достойные. Но двое из будущих «морских котиков» не умели плавать, так как были из северных районов. Дело было летом, родня ринулась обучать их плаванию, но оказалось, что все городские бассейны закрыты на ремонты… Впрочем, это уже другая история.

Через несколько дней наступает июль, самый жаркий и главный купальный месяц в Якутии.

Городской пляж Якутска, пожалуй, единственное на всю республику более или менее обустроенное место для купания. Ещё в середине текущего месяца директор МКУ “Служба эксплуатации городского хозяйства” Виталий Чикачев отчитался, что с территории пляжа вывезен мусор, поставлены урны, обозначены границы заплыва в местах купания буйками и проведены все работы по благоустройству.

Мол, водолазы на следующей неделе уже начнут чистить водную часть пляжа от бытового мусора. Ждём только открытия, ориентировочная дата которого — 29 июня.

Вчера, в 14.30, наш корреспондент побывал на городском пляже, чтобы увидеть и восхититься готовым к приёму городским местом отдыха и здорового досуга.

На воротах пляжа висит табличка «Купаться запрещено», но и без этого особо желающих нет, вчера был дождь, и сейчас на улице ещё свежо. По территории ходили, подбирая бумажки и бычки, две группы стройотрядовцев. Где-то вдали, ближе к лодочной станции, в воде плескалась романтическая парочка, да мимо меня нетвёрдо, но целеустремлённо прошли с закуской в руках трое хтонического вида мужиков. Один из них потрогал воду, второй сделал упор лёжа и отпил, а третий начал решительно раздеваться.

Что можно сказать о самом пляже? Песок довольно чист, если подойти к самому берегу, видно, что весь мусор в воде, стоит спасательная вышка, чуть далее две кабинки для переодевания, два навеса со скамейками и, собственно, всё. Если кто-то и ставил урны, то их уже спёрли, как и буйки, туалеты и прочее благоустройство…

Между тем, как было ранее заявлено, пляж должен был открыться уже завтра…