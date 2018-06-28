АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
18
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2018, 15:00
Экология
Дожди не торопятся уходить из Якутии
28.06.2018, 14:50
Общество
Добро пожаловать на пляж, или купаться пока еще запрещено
28.06.2018, 14:40
Экономика
Владимир Солодов: Мост через реку Лену будет
28.06.2018, 14:30
Происшествия
Женщина пропала в Верхневилюйском районе
28.06.2018, 14:20
Экология
Видео
«Черные ассенизаторы» бесчинствуют в Якутске
28.06.2018, 14:10
Экономика
Энергетики ЦЭС восстанавливают электроснабжение двух районов
28.06.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Наркомания и как с ней бороться
28.06.2018, 13:51
Культура & Образование
Якутия попрощается с мелодистом Виталием Андросовым 1 июля
28.06.2018, 13:43
Путешествия
Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…
28.06.2018, 13:18
Политика
Экстра
Александр Силин выдвинулся на пост главы Якутии
28.06.2018, 13:07
Столица
В Якутске пройдет конкурс флористов
28.06.2018, 13:06
Красота & Здоровье
«Речная здравница» пользуется успехом у якутян
28.06.2018, 12:57
Экономика
Александр Попов: Для недопущения критических ситуаций необходимо иметь резервное ГКМ
28.06.2018, 12:30
Происшествия
Обвиняемый в убийстве в Сунтаре: Он сам напоролся на нож
28.06.2018, 12:23
Республика
Лига отцов Якутии провела Форум отцов в Олекминском улусе
28.06.2018, 12:21
Столица
Фотоконкурс «Якутск глазами горожан»: Добавь свои штрихи к портрету города
28.06.2018, 12:19
Экономика
Николай Местников: Длины полосы достаточно для посадки самолетов в обычном режиме
28.06.2018, 12:15
Культура & Образование
Резонанс
Замминистра: Откровенно говоря, я тоже не понял…
28.06.2018, 12:00
Столица
Воздушный шарик оставил без света 33 тысячи жителей Якутска
28.06.2018, 11:53
Республика
Айсен Николаев побывал с рабочим визитом в г. Мирный
28.06.2018, 11:51
Происшествия
Главбух обвиняется в присвоении 690 тыс. руб., уплаченных людьми за ЖКУ
28.06.2018, 11:45
Общество
Некролог
Окружная администрация и Якутская городская Дума соболезнуют
28.06.2018, 11:43
Культура & Образование
Анонс
Репертуар закрытия 112-го театрального сезона Саха театра
28.06.2018, 11:39
Экология
2 июля якутяне отметят День реки Лена
28.06.2018, 11:28
Столица
Резонанс
Организаторы Якутского Биеннале: Нет там никаких презервативов! Это якутское лицо!
28.06.2018, 10:43
Желток
Экстра
Александр Борисов пошел на рекорд!
28.06.2018, 10:26
Республика
Гендиректор и Нюрбинская птицефабрика наказаны за задержку зарплаты
28.06.2018, 10:21
Экология
Хангаласские жители, рыбаки и сельхозпроизводители поделились насущными проблемами с депутатом Госдумы
28.06.2018, 10:13
Происшествия
На якутянку за уклонение от уплаты алиментов возбуждено уголовное дело
28.06.2018, 10:10
Республика
Депутат досрочно прекратил свои полномочия
28.06.2018, 10:07
Спорт
Фотофакт
Спортивная общественность поблагодарила первого Ил Дархана Республики Саха
28.06.2018, 10:01
Политика
Награждены советники
28.06.2018, 9:54
Политика
«Единая Россия» утвердила партийную «тройку» на выборах в городскую Думу Якутска
28.06.2018, 9:38
Экономика
28 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
28.06.2018, 9:28
Культура & Образование
Некролог
Скончался известный якутский мелодист
28.06.2018, 8:43
Столица
Первый детский ысыах в Якутске прошел в Губинском округе
28.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 июня 2018
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
28.06.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения ветеранов здравоохранения и партии
27.06.2018, 21:58
Политика
Депутат госдумы РФ поддержал инициативы Якутии
27.06.2018, 18:07
Происшествия
Житель Якутии 5 лет насиловал пасынка и падчерицу
27.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Болезни, которые можно лечить с помощью смеха
27.06.2018, 17:57
Красота & Здоровье
В Строительном округе состоялась «Ярмарка здоровья»
27.06.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
КПРФ выдвинула на выборы в Ил Тумэн известных политиков
27.06.2018, 17:47
Красота & Здоровье
Красавицы Устьянья снялись для благотворительного календаря
27.06.2018, 17:39
Столица
Партийный контроль в действии
27.06.2018, 17:31
Экономика
Экстра
Арбитраж признал Александра Скрипина банкротом — СМИ
27.06.2018, 17:25
Путешествия
Путешественник, побывавший в 58 странах, дал советы якутянам
27.06.2018, 17:12
Республика
Движение по трассе «Колыма» восстановлено
27.06.2018, 17:09
Происшествия
В Якутии осужден педофил
27.06.2018, 17:09
Столица
Ысыах Туймаады: тусулгэ «Киэргэ» признано одним из лучших
27.06.2018, 16:59
Экономика
Тарифы на коммунальные услуги в Якутии повысятся с 1 июля
27.06.2018, 16:51
Политика
Резонанс
В якутском КПРФ назревает предвыборный скандал — СМИ
27.06.2018, 16:44
Культура & Образование
Анонс
В НХМ откроется выставка сербского художника Стефании Велькович «Часть меня»
27.06.2018, 16:35
Общество
Александр Кошуков: Внимание к людям — главное в нашей работе
27.06.2018, 16:26
Красота & Здоровье
В Якутске состоится конкурс красоты среди особенных женщин
27.06.2018, 16:13
Общество
Резонанс
В Якутии «Справедливая Россия» предложила альтернативу антинародной пенсионной реформе
27.06.2018, 16:05
Происшествия
В Якутии депутат скрыл доходы и лишился мандата
27.06.2018, 15:47
Экономика
Компания «ЯТЭК» подарила сертификаты на 75 тысяч литров топлива за установку ГБО
27.06.2018, 15:37
Происшествия
Экстра
Жительница Жиганска взята под стражу по обвинению в убийстве своей матери
27.06.2018, 15:31
Происшествия
В Якутии пьяный мужчина трижды угонял машины
27.06.2018, 15:18
Красота & Здоровье
Интервью
Людмила Карпель: Работы было невпроворот, жили интересно и одухотворенно, мечтали, любили, верили…
27.06.2018, 15:09
Культура & Образование
Топ-10 самых дорогих якутских фильмов
27.06.2018, 14:57
Республика
Фотофакт
Якутия — удивительный край для любителей рыбалки
27.06.2018, 14:47
Республика
Дожди размыли участок трассы «Колыма»
27.06.2018, 14:35
Культура & Образование
ДЭПиГО ЯГСХА провожает первых выпускников и приглашает абитуриентов!
27.06.2018, 14:29
Общество
Крупнейший научный симпозиум состоится в Якутске
27.06.2018, 14:23
Происшествия
Резонанс
Супруги Левадные могут ограничиться штрафом
27.06.2018, 14:15
Экономика
Сэкономь свое время: Регистрация ИП через Интернет
27.06.2018, 13:59
Происшествия
За сутки в Якутии сгорело более 11 тысяч гектаров леса
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
27.06.2018, 13:14
Культура & Образование
Эксклюзив
Финская студентка: Якутия стала моим домом
Архив новостей
Общество
28 июня 2018, 14:50
71

Добро пожаловать на пляж, или купаться пока еще запрещено

Якутия — один из самых водонасыщенных регионов России. Как у нас любят шутить, на каждого якутянина приходится по речке и озеру, и это, кстати, очень близко к истине.

Но вот с купанием у нас как-то не сложилось. Припоминаю историю, которая произошла не так уж и давно, когда из нашей республики призвали троих парней в спецназ ВМФ на Тихоокеанский флот. Все трое были отличными спортсменами-рукопашниками, у кого-то из них за плечами были прыжки с парашютом, высшее техническое образование, в общем, воины достойные. Но двое из будущих «морских котиков» не умели плавать, так как были из северных районов. Дело было летом, родня ринулась обучать их плаванию, но оказалось, что все городские бассейны закрыты на ремонты… Впрочем, это уже другая история.

Через несколько дней наступает июль, самый жаркий и главный купальный месяц в Якутии.

Городской пляж Якутска, пожалуй, единственное на всю республику более или менее обустроенное место для купания. Ещё в середине текущего месяца директор МКУ “Служба эксплуатации городского хозяйства” Виталий Чикачев отчитался, что с территории пляжа вывезен мусор, поставлены урны, обозначены границы заплыва в местах купания буйками и проведены все работы по благоустройству.

Мол, водолазы на следующей неделе уже начнут чистить водную часть пляжа от бытового мусора. Ждём только открытия, ориентировочная дата которого — 29 июня.
Вчера, в 14.30, наш корреспондент побывал на городском пляже, чтобы увидеть и восхититься готовым к приёму городским местом отдыха и здорового досуга.

На воротах пляжа висит табличка «Купаться запрещено», но и без этого особо желающих нет, вчера был дождь, и сейчас на улице ещё свежо. По территории ходили, подбирая бумажки и бычки, две группы стройотрядовцев. Где-то вдали, ближе к лодочной станции, в воде плескалась романтическая парочка, да мимо меня нетвёрдо, но целеустремлённо прошли с закуской в руках трое хтонического вида мужиков. Один из них потрогал воду, второй сделал упор лёжа и отпил, а третий начал решительно раздеваться.

Что можно сказать о самом пляже? Песок довольно чист, если подойти к самому берегу, видно, что весь мусор в воде, стоит спасательная вышка, чуть далее две кабинки для переодевания, два навеса со скамейками и, собственно, всё. Если кто-то и ставил урны, то их уже спёрли, как и буйки, туалеты и прочее благоустройство…

Между тем, как было ранее заявлено, пляж должен был открыться уже завтра…

 

Источник: http://gazetayakutia.ru/dobro-pozhalovat-na-plyazh/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.06.2018, 23:02
Желток
Эксклюзив
Якутский медиа-магнат может возглавить партию!
23.06.2018, 13:24
Желток
Фотофакт
ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем
22.06.2018, 20:14
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
25.06.2018, 23:22
Общество
Фотофакт
Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов
24.06.2018, 7:34
Общество
Эксклюзив
Айсен Николаев назвал новый символ Якутии
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
22.06.2018, 11:15
Политика
Общественность Якутии беспокоится за бывшего замминистра
23.06.2018, 12:32
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии
26.06.2018, 20:01
Происшествия
Трагедия на ысыахе в Мальжагаре
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
28.06.2018

Владимир Солодов: Мост через реку Лену будет

Видео
Экология
28.06.2018

«Черные ассенизаторы» бесчинствуют в Якутске

Культура & Образование
28.06.2018

Якутия попрощается с мелодистом Виталием Андросовым 1 июля

Путешествия
28.06.2018

Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…

Красота & Здоровье
28.06.2018

«Речная здравница» пользуется успехом у якутян

Экономика
28.06.2018

Александр Попов: Для недопущения критических ситуаций необходимо иметь резервное ГКМ

Республика
28.06.2018

Лига отцов Якутии провела Форум отцов в Олекминском улусе

Экономика
28.06.2018

Николай Местников: Длины полосы достаточно для посадки самолетов в обычном режиме