Добрая суббота от детского сада «Уу-чуку-чук»

Детский сад – это выход в большой мир, к настоящему общению со многими, непохожими по характеру, привычкам, воспитанию, людьми; это собственный уникальный опыт вхождения в социум, который обязательно нужен, малышу, и чем раньше он приобретет этот опыт, тем лучше. Ведь детский сад — это первое социальное место, где взрослые люди могут помочь детям сформировать и усвоить такие ценности как доброта, отзывчивость, милосердие.

Наш детский сад «Уу-чуку-чук» работает с 2010 года. Коллектив сплоченный, активный. В детском саду созданы все необходимые условия для развития малышей, а главное – царит позитивная и дружелюбная атмосфера. Жить, творить, и развиваться – вот кредо наших педагогов.

В связи с Годом добра, наш детский сад реализует проект «Добрая суббота». Что такое доброта? Это бережное и заботливое отношение к людям, умение сопереживать близким, умение помогать и поддерживать друг друга, поэтому мы все должны пробудить в себе эти качества и сделать много добрых дел ради наших детей, ради нашего будущего.

«Добрая суббота» — это не коммерческий проект, на благотворительной основе мы каждую неделю оказываем уход и присмотр за детьми, чьи родители заняты. Данный проект поможет полезно организовать досуг малышей в выходной день и помочь для успешной адаптации в детском саду.

Мы уверены, будет еще больше полезных и нужных проектов, и город обязательно станет лучше. Ведь не зря Якутск признан одним из «Самых добрых городов России».