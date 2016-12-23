До завершения Благотворительной акции «Елка Добра» остались считанные дни

В Якутске до 25 декабря включительно продолжается Благотворительная акция «Елка Добра», стартовавшая по инициативе общественной организации «Город Добра» 4 декабря в сети детских магазинов «Антошка» в торговом центре «ЦУМ» по ул. Курашова, 4.

На днях в Благотворительной акции приняли участие учителя школы №10, приняв эстафету у своих коллег школы №21 города Якутска. Педагогический коллектив школы передал эстафету для участия в акции педагогам из школы №13.