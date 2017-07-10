До встречи в Бердигестяхе: Верхневилюйск попрощался с XX Играми Манчаары

В Верхневилюйске 9 июля погас огонь XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». На параде закрытия объявили, что в первой группе победила сборная Якутска, во второй – первая команда Верхневилюйского района, в третьей – Кобяйского улуса, в четвертой – Оленекского улуса.

На стадионе «Ус хоhуун» на парад вышли двенадцать команд, занявших первые три места в своих группах. Их приветствовала группа руководителей во главе со спикером парламента Александром Жирковым.

За четыре дня 155 комплектов медалей обрели своих хозяев. По количеству золотых наград всех значительно опередили столичные спортсмены, завоевавшие 22 «золота». Всего на одну медаль высшего качества от них отстала сборная «Верхневилюйск-I». У команды Чурапчинского улуса — 20 первых мест во всех видах спорта.

За время проведения спартакиады было улучшено девять рекордов республики и два -Игр Манчаары. Особенно отметим Сардану Трофимову, в первый день соревнований установившую рекорд Игр на дистанции 5000 метров, во второй – рекорд региона на 3000 метров. Легкоатлетка из Верхневилюйского района стала хозяйкой беговой дорожки стадиона «Ус хоhун» в прямом и переносном смыслах.

В истории прошедших Игр останутся имена первой победительницы Елены Мутовитиной (легкая атлетика, 3000 метров), обладателя трех золотых медалей Ивана Пестрякова (якутские прыжки), рекордсменов Сарданы Трофимовой (легкая атлетика), Николая Руфова (легкая атлетика), Петра Филиппова (якутские прыжки), Анастасии Марковой, Петра Андросова, Евгении Титовой, Балдара Балдарова (все — стрельба из классического лука), Ларисы Евдокимовой, Григория Мальцева, Эдуарда Атаманова (все — северное многоборье, метание тынзяна на хорей), Дианы Поповой, Лидии Тыщук, Петра Охлопкова, Федора Син-Хой (все — северное многоборье, прыжки через нарты), Анны Кинчак (северное многоборье) и Гаврила Сидорова (пулевая стрельба).

В конце официальной части закрытия крупных соревнований флаг Игр Манчаары верхневилюйцы передали хозяевам XXI Спартакиады по национальным видам спорта — представителям Горного улуса. Вместе с главой района Никитой Андреевым на дорожку стадиона вышли Дьулус Ноговицын (мас-реслинг), Айана Эверстова (северное многоборье), Сардана Трофимова (пулевая стрельба), Иван Ксенофонтов (северное многоборье), Эдуард Эверстов (хапсагай), Вячеслав Ефремов (вольная борьба). Абсолютный чемпион Игр Манчаары Увар Тимофеев передал знамя главе Владимиру Поскачину, а тот вручил стяг Никите Андрееву.

Как только погас огонь в чаше стадиона «Ус хоhуун», присутствующие про себя начали обратный отсчет до 2021 года, когда в Бердигестяхе состоятся уже XXI Игры Манчаары. Будут новые рекорды, новые герои, организаторы удивят какими-то интересными новинками.

Победители и призеры XX Спартакиады «Игры Манчаары» в командном зачете:

1 группа

1 место. Город Якутск. 23 очка;

2 место. Нюрбинский улус. 91 очко;

3 место. Нерюнгринский райогн. 108 очков.

2 группа

1 место. Верхневилюйский улус – I. 23 очка;

2 место. Чурапчинский улус. 31 очко;

3 место. Мегино-Кангаласский улус. 45,5 очков.

3 группа

1 место. Кобяйский улус. 93 очка;

2 место. Томпонский улус; 95 очков;

3 место. Верхоянский улус. 116 очков.

4 группа

1 место. Оленекский улус. 124 очка;

2 место. Жиганский улус. 125 очков;

3 группа. Момский улус. 138 очков.