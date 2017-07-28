До Вилюйских и Колымских районов социально-значимые продукты доставлены полностью

Для Вилюйской группы районов доставка муки успешно завершена. Плановый объем 1909,6 тонн муки полностью принят по филиалам АО “Якутоптторг”. Мука высшего сорта была закуплена в трех регионах России: Омской и Новосибирской областях и Алтайском крае.

Для Колымской группы улусов запланированный объем муки — 733,6 тонн полностью отгружен с поставщиков по новой схеме через Новосибирск — Владивосток — Магадан — порт Сеймчан, и далее до пунктов назначений. На сегодня муку получили Зырянка – 173,6 тонн, Черский – 173,6 тонн, Среднеколымск – 386,4 тонн.

Так, запланированный объем 2 643,2 тонн для Вилюйской и Колымской групп районов доставлен полностью в первом туре.

Также сегодня в п. Черский выгружается судно СПН-708 с рефрижераторным контейнером. Отметим, контейнер был принят 24 июля в г. Среднеколымск. Доставку осуществляет ООО «Колымская судоходная компания».

Набирает оборот второй тур для остальных арктических и северных районов. Продукты поступили в Якутск и Нижний Бестях, идёт затарка контейнеров для дальнейшей отправки. Общий объем составляет 851,7 тонн. К перевозке для Аллаиховского, Булунского, Усть-Янского районов запланированный объем 222,65 тонн находится в пути.

19 июля перевозчик ОАО «Туймаада Агроснаб» направил теплоход «Макдебург» с социально-значимыми продовольственными товарами в сторону Тикси по реке Лена. Водный транспорт причалился на берегу Тикси 23 июля. Сегодня, по информации ответственных лиц, в назначенный пункт выгружено 30 тонн. Остается еще выгрузить два контейнера.

По направлению Кюсюр, Сиктях, Жиганск, Сангар, Хандыга, Эльдикан, Усть-Мая идет затарка груза. По плану перевозчика ОАО «Туймаада Агроснаб», контейнеры отправят в середине августа.

Стоит отметить, на 27 июля из запланированного объема социально-значимых продовольственных товаров 3 494,9 тонн, Обществом «Якутоптторг» доставлено до пунктов назначения и принято филиалами 2 643,2 тонн, это 75,6 %.