До окончания приема заявок конкурса «Спасите мой двор от загрязнения» осталось 2 дня!

Уважаемые читатели!

Приглашаем неравнодушных жителей и гостей Якутска принять участие в конкурсе фотографий «Спасите мой двор от загрязнения» в честь года экологии.

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ: замечательный фотоаппарат INSTAX MINI 9!!!

2 и 3 место получат спец-призы от мэрии Якутска!

Сроки

Конкурс проводится: с 12 ноября до 19 ноября 2018 года.

Условия участия:

— сделать фотографию на тему «Спасите мой двор от загрязнения» и отправить ее на почту sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Участие в конкурсе». Письмо должно содержать следующие сведения: ФИО участника конкурса; год рождения участника; контактный телефон участника конкурса и адрес двора, где была сделана фотография.

Возраст участника значения не имеет.

Фотографии принимаются в срок до 19 ноября 2018 года. Затем редакция определит победителя конкурса.

Участник, если он победит в конкурсе, должен лично забрать приз в редакции «SAKHALIFE.RU», расположенной в городе Якутске (приз по почте и иным способом не доставляется) и принять участие в фотосессии с призом.

Из присланного:

На улице в сторону карьера на Хатынг-Юряхе гора мусора, которая образовалась из за жителей частных домов, которые бросают свой мусор у дороги, не довозят до города до баков. И такой кошмар целое лето и продолжается по сей день, люди не понимают, что это не место для свалки и все равно бросают свой мусор, что у них в голове творится не знаю, видимо вместо мозгов … летом табличку вешали «не бросать штраф 10000 руб» но кто-то эту табличку убрал, можете помочь в решении данной проблемы