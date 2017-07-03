До начала Форума «Profstart» осталось 4 дня

Молодежный профсоюзный форум «Profstart» — это всегда сочетание приятного с полезным! Приятное – новые знакомства, позитивная энергия, креатив, веселье, а полезное – получение знания, новой информации, работа в команде, достижение общих целей и задач.

В этом году на форуме, который пройдет с 7 по 9 июля, будут сформированы 6 команд. Ребята в течение почти трех дней должны познакомиться, стать командой (в этом им помогут психологи), посетить мастер-классы и семинары, где им расскажут об особенностях профсоюзной работы, и с этими знаниями по окончанию форума команды должны сдать основное задание – это решение кейс-задач из практики применения трудового кодекса РФ.

Основной особенностью проведения Форума «Profstart» этого года станет то, что участники поближе познакомятся с профсоюзной работой. Для этого каждая команда должна будет создать первичную профсоюзную организацию с избранием председателя, профсоюзного комитета, проведением профсоюзных собраний, а также одним из заданий станет оформление профсоюзного стенда.

Кроме этого, будут задания и от пресс-центра Форума. В этом году пресс-центр подготовил 4 конкурса, 3 из них – в социальных сетях. В первый день Форума будет объявлен конкурс фотографий по хештегу #моякомандаprofстарт2017. Во второй день форума выберем лучшие фотографии по хештегам #миссprofстарт2017 и #мистерprofстарт2017. И в третий, заключительный день форума определим лучшее фото – самое креативное, неожиданное фото Форума «Profstart – 2017» по хештегу #лучшеефотоprofстарт2017. И четвертый конкурс от пресс-центра Форума – это оформление профсоюзного стенда от каждой из команд. Все конкурсы будут оцениваться жюри, в состав которого войдут представители из команд, организаторы форума, а также представители из республиканских комитетов профсоюзов.

Кроме того, по традиции одной из самых веселых, интересных частей Форума станет творческий конкурс – представление визиток команд. Не забыли организаторы и о спортивных соревнованиях – в этом году команды сразятся в перетягивании каната. Ну и какое же молодежное мероприятие без вечера дружбы, песен у костра. И все это будет происходить в одном из самых живописных местностей нашей республики – в местности Орто Дойду Хангаласского улуса, где ребята будут жить в палаточном городке.