До конца года энергетики ЦЭС проведут уроки энергобезопасности еще для 10 000 школьников 

С начала учебного года специалисты Центральных электрических сетей Якутскэнерго проводят в школах уроки энергобезопасности для снижения количества происшествий и риска получения травм на объектах электросетевого хозяйства.

За первое полугодие такие уроки прошли в 180 школах Центральной Якутии, общий охват составил 8 810 учеников с первого по одиннадцатый классы. До конца 2018 года Центральные сети проведут обучение энергобезопасности еще для 10 161 ученика. Ежегодно в рамках комплексной программы Якутскэнерго по энергопросвещению и профилактике энерготравматизма персонал ЦЭС проводит уроки среди учащихся школ Амгинского, Усть-Алданского, Горного, Намского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Майского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Томпонского улусов, а также города Якутска.

По оценке специалистов, регулярные мероприятия по профилактике электротравматизма привели к значительному сокращению несчастных случаев с участием детей. Поэтому энергетики стараются, как можно чаще напоминать детям о простых правилах поведения вблизи находящихся под напряжением объектов энергетики.

На уроках энергобезопасности школьникам рассказывают о том, какую опасность здоровью и жизни несет электрический ток, объясняют значение предупреждающих знаков на энергообъектах, показывают технологию «гусиного шага». По окончанию занятий каждый получает раздаточный материал, чтобы вместе с родителями закрепить полученные знания.

Энергетики призывают родителей проводить разъяснительные беседы с детьми о том, что такое электрический ток и чем он может быть опасен, почему нельзя находиться вблизи охранных зон линий электропередачи и на крышах строений, возле которых проходят электрические провода. Специалисты Якутскэнерго обращаются к взрослым с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями попыток детей забраться на опоры ЛЭП, проникнуть на территорию подстанций и распределительных пунктов, открыть дверцы распределительных щитов в домах и подъездах.

Уважаемые якутяне! Сообщайте о любых опасных инцидентах, связанных с детьми, а также о поврежденном электрооборудовании в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7(4112)21-55-68; по телефону доверия +7 (4112) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, +7 (4112) 49-84-98. В улусах – в местный район электрических сетей.