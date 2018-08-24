До и после: Фото центральной площади в Среднеколымске

Замглавы Среднеколымского района Николай Чукров выложил у себя на странице фотографию центральной площади в Среднеколымске, которую построили к 375-летнему юбилею города.
Фотография представляет собой коллаж «До и после». Фотография «До» была сделана в сентябре, а завершили строительство в августе.
По словам Чукрова, когда он впервые увидел местность, где планировали возвести площадь, он «сам не верил, что можно сделать такое».
Фотография называется «До и после».
В сентябре 2017 года приехал работать в родной улус. Тогда мне рассказали, что планируют построить к юбилею 375 лет города Среднеколымск много сооружений, в том числе и про центральную площадь шла речь. Когда увидел эскизный проект площади мне показалось, что это фантастическая идея и в реале это будет выглядеть совсем не так как на рисунке. Тем более место было не подготовленное, везде стояли старые здания, хлам, трубы и т. д. Тем более на носу была зима и для работ практически оставалось три летних месяца следующего года. Но тем не менее каждый четверг проводили совещания по подготовке к юбилейным мероприятиям и потихоньку готовились. Нужно отметить что строительство площади это только одна из задач, которую предстояло решить, из многих поставленных. Параллельно решали вопросы культурной программы, спортивных мероприятий, завоз оборудования, строительных материалов, ремонт и т. д. Прибавьте к этому еще проблемы со снегом, дорогами, завоз угля, паводок. Так вот, теперь когда эта фантастическая идея воплотилась в жизнь люди как будто воспрянули духом и поверили в себя, гордятся своим городом и районом. Лучший результат твоего труда, когда дети играют и катаются на велосипедах. Возможно многие из них впервые видят настоящий «асфальт», где можно кататься на роликах как в кино про большие города, — написал Чукров в фейсбуке.