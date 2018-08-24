До и после: Фото центральной площади в Среднеколымске

Замглавы Среднеколымского района Николай Чукров выложил у себя на странице фотографию центральной площади в Среднеколымске, которую построили к 375-летнему юбилею города.

Фотография представляет собой коллаж «До и после». Фотография «До» была сделана в сентябре, а завершили строительство в августе.

По словам Чукрова, когда он впервые увидел местность, где планировали возвести площадь, он «сам не верил, что можно сделать такое».