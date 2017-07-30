Дни рождения отмечают министры, руководители, фотограф и общественные деятели

Сегодня, 30 июля исполнилось 50 лет Алексею Александровичу СТРУЧКОВУ, министру экономического развития Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 39 лет Спиридону СЛЕПЦОВУ, известному фотографу.

29 июля исполнилось 39 лет Юрию Николаевичу ЗАЙЦЕВУ, председателю Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

В этот же день отметила свой день рождения Светлана Афанасьевна ФИЛИППОВА, руководитель управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия).

29 июля отметила свой день рождения Дарья Ивановна ДМИТРИЕВА, директор Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских, кандидат педагогических наук.

В этот же день отметила свой день рождения Лена БАИШЕВА, предприниматель, конкурсный управляющий.

29 июля исполнилось 52 года Руму Румовичу УШНИЦКОМУ, кандидату юридических наук, общественному деятелю.