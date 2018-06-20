 Дни долганской культуры и языка открылись выставкой таймырских художников

19 июня в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) было очень тепло. Многочисленные почетные гости и ценители искусства собрались на открытие Дней долганского языка и культуры. В республику приехала делегация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, куда входят представители общественности, культуры, органов власти.

Открылось мероприятие выставкой таймырских художников Евгения и Юлии Поротовых. Семья художников привезли в Якутск выставку своих произведений, которая показывает культуру и быт самого северного тюркоязычного народа — долган.

Сегодня Поротовы относятся к одним из ведущих художников-иллюстраторов России. Работы Юлии и Евгения «живые» и «сказочные» будь то таймырский пейзаж или колоритные персонажи магического Севера. Поражает в картинах эмоциональная насыщенность. Всматриваешься в изображение и начинаешь ощущать эти порывы ветра и восхищение силой, не склоняющейся перед препятствиями. А это уже говорит о мастерстве авторов картины, когда зритель не думает о том, как она написана, а начинает жить ее сюжетом.

Ася Габышева, директор Национального художественного музея, искусствовед, отметила: «Никакая Флорентийская мозаика не сравнится! И корни картин идут от долганского национального костюма, он яркий, сразу отличается от других».

Заслуженный художник России, Народный художник РС(Я) Юрий Спиридонов подчеркнул хороший уровень работ четы Поротовых: «Мне очень понравилось, что они изучают фольклор. Иллюстрации прекрасные, а сейчас в России иллюстраторов очень мало и тем более ценно, что художники отражают именно культуру малочисленных народов Севера. Очень интересно, как Евангелие они иллюстрировали. Я бы хотел пожелать им больше правдивости и меньше экзотики, чтобы была показана жизнь коренных народов Севера».

Юрий Спиридонов также рассказал корреспонденту «Илкэн» об идее поддержки художников из числа коренных малочисленных народов Севера Якутии. Для этого будет учреждена премия имени Иосифа Николаева, уроженца из Оленекского района. Он был самодеятельным художником, который без специального образования стал членом Союза художников, но к сожалению, очень рано ушел из жизни. Совсем скоро Союз художников РС(Я) объявит конкурс для молодых художников из числа коренных малочисленных народов Севера республики. Победителю в День коренных народов мира, который отмечается 9 августа, будет вручена премия имени Иосифа Николаева.

А работы молодых художников из Таймыра можно будет увидеть в фойе третьего этажа Ил Тумэна вплоть до осени. Авторы выставки посетили республику впервые. Как признались Евгений и Юлия, они вдохновлены гостеприимством якутян и чувствуют себя здесь как дома.

Спикер Парламента Якутии Александр Жирков предложил экспонировать выставку в других выставочных залах Якутска, а также в с. Намцы.