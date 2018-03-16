Дневник «Золотой лихорадки» в Якутске — день первый

Якутск после»золотого дождя» спал плохо: даже тем кто 25 лет не видел сны — снилось сегодня золото. Разбросанные в районе армянской церкви слитки продолжают будоражить умы горожан.
Масла в огонь подливает и федеральная пресса. Оказывается, возможно, не все драгоценные слитки были найдены!
В статье «Жители Якутска поделили слитки, выпавшие из самолета: «Куда сбагрить золото?»» «Московского комсомольца» дается интервью одного жителя Магана.
В нем он рассказывает, что такого шухера никогда не видел.
У нас на поиски детей столько полицейских не поднимают, какую бригаду на поиски золота снарядили.
На вопрос: «Где сейчас слитки?», он рассказал, что поиски ведутся в районе Мархи.
Там озеро, болото замерзшее, камыши везде, вот там, говорят, больше слитков упало, чем на взлетной полосе нашли.
Про золотоискателей дается в интервью следующая информация:
Так вот, работники рынка первые рванули на место, куда падало золото. Полиция гораздо позже приехала.
В конце интервью, редакции «МК» собеседник выслал небезызвестную всем»Карту сокровищ», со следующим комментарием:
Территория, где разбросано золото — около 3-4 км: это район авторынка, аэропорта, часть главной автострады в сторону района Мархи. В самом поселке Маган искать нечего. Такие карты у всех жителей уже есть.