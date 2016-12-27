Дневник Ёлки Главы Якутии: участники ёлки представили свои визитки

25 декабря 2016 года участники Ёлки Главы Якутии в Центре «Сосновый бор» выступили с приветственными номерами по районам. У многих северных районов присутствовал национальный колорит. Все дети активны участвовали, в зале Центра царила дружественная атмосфера, ведь не зря на главной Ёлке республики лучшие дети!

Школьники хорошо подготовились, приехали с качественными номерами. Очень отрадно было видеть национальные костюмы, которые отражали особенности каждого района.

Остроумные шутки от Горного улуса в виде миниатюр и шуточных ситуаций из жизни жителей района и школы особенно понравились зрителям. Сунтарскийрайон тоже не остался в сторонке и показал смелый и находчивый КВН, чем вызвали тоже большую симпатию у ребят. Все выступавшие продемонстрировали не только красоту таланта, но и умение играть на хомусе, гитаре, и умение танцевать.