Дневник Ёлки Главы. День заезда

23 декабря в Центр «Сосновый бор» заехали ребята, лучшие школьники, победители конкурсов, олимпиад, фестивалей, отличники учебы. Их собрало одно главное мероприятие уходящего года – Ёлка Главы Республики Саха (Якутия). В Центре «Сосновый бор» на данный момент уже разместились по комнатам ребята из Абыйского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского Эвено-Бытантайского районов и участники Кремлевской Ёлки. Всего ожидается, что в «Сосновом бору» будут проживать свыше 300 детей из районов республики.

Главное мероприятие состоится 26 декабря в Государственном цирке Якутии, а пока школьники знакомятся друг с другом, изучают культурную программу и с предвкушением ожидают главного торжества.

Сотрудники Центра «Сосновый бор» тщательно готовились ко встрече со школьниками и подготовили для них приятные сюрпризы и свою развлекательную программу. Вожатский отряд Центра «Душа Севера» для ребят будет проводить «вечер знакомств», игры, «огоньки», дискотеки и многое другое. Надеемся, что эти предновогодние дни оставят незабываемые впечатления у лучших школьников Якутии.