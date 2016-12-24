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Культура & Образование
24 декабря 2016, 21:40
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Дневник Ёлки Главы. День заезда

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23 декабря в Центр «Сосновый бор» заехали ребята, лучшие школьники, победители конкурсов, олимпиад, фестивалей, отличники учебы. Их собрало одно главное мероприятие уходящего года – Ёлка Главы Республики Саха (Якутия). В Центре «Сосновый бор» на данный момент уже разместились по комнатам ребята из Абыйского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского Эвено-Бытантайского районов и участники Кремлевской Ёлки.  Всего ожидается, что в «Сосновом бору» будут проживать свыше 300 детей из районов республики.

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Главное мероприятие состоится 26 декабря в Государственном цирке Якутии, а пока школьники знакомятся друг с другом, изучают культурную программу и с предвкушением ожидают главного торжества.

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Сотрудники Центра «Сосновый бор» тщательно готовились ко встрече со школьниками и   подготовили для них приятные сюрпризы и свою развлекательную программу. Вожатский отряд Центра «Душа Севера» для ребят будет проводить «вечер знакомств», игры, «огоньки», дискотеки и многое другое. Надеемся, что эти предновогодние дни оставят незабываемые впечатления у лучших школьников Якутии.

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Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки Якутии.
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