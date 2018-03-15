Дневник судоремонта: В техготовности сданы 102 единицы флота

Как мы сообщали ранее, март — это месяц, являющийся отправной точкой завершения ремонта судов и началом подготовки теплоходов к навигации.

Выморозка по судам с подводным ремонтом завершена полностью, на большинстве судов уже завершены работы по ДРК, ведутся работы по ремонту корпусов (т/х «ТО-1546», «СК-2034», «СК-2016», «Ленанефть-2031», «МН-2603» и др.).

По сообщению капитана-наставника–караванного капитана Олёкминского судоходного участка В.Г.Пивсаева, выморозочные работы осуществляет бригада из четырёх человек. Затрудняет то, что затон «Селиваново» более 10 лет не углублялся, грунт – илистый, поэтому во льду возникают воздушные пузыри, мешающие промерзанию. Для ускорения выморозки на т/х «ОТ-2048», стоящем на внешнем караване, установлены 4 электровентилятора, работа которых ускоряет промерзание льда.

Кроме того, на внешнем караване отстаиваются 5 нефтеналивных груженых барж, из которых интенсивно выгружается и вывозится в бензовозах дизельное топливо. Работы ведутся по графику. В настоящее время ведутся работы по достройке ДОК-5, плотницкие работы на «ТР-81» и установка двигателя на плавкран «Т-113».

На судах, зимующих в Осетрово, демонтировано и отправлено в ремонт 8 винтов. На флоте, отстаивающемся в Осетровском филиале, несмотря на относительно тёплую зимнюю погоду, выморозочные работы закончены в запланированные сроки и в полном объёме. В настоящее время на всех судах сняты винты и производится их ремонт.

«В Осетровском филиале полным ходом идёт поступление и комплектация навигационного снабжения судов, запасных частей и оборудования, поступающего как по централизованным договорам ОАО «ЛОРП» для подразделений предприятия, так и по договорам, заключенным филиалом для флота, зимующего в Осетрово, чтобы подготовить и своевременно сдать его в эксплуатационную готовность к предстоящей навигации. На текущей неделе ожидаются две автомашины из Пеледуя, которые доставят груз для Осетрово и Киренска, а также заберут накопленный груз для пеледуйцев» — сообщил директор Осетровского филиала А.И.Шишимарин.

В Киренском СУ активно ведутся работы по ремонту главных двигателей на судах очередного предъявления (т/х «Неман», «Селенга»).

В нынешний межнавигационный период в Пеледуйской БТЭФ, ввиду изношенности, ремонту подлежат практически все единицы рабочего ядра флота ЛОРПа. План предприятия и объём судоремонта распределен по цехам и подразделениям в соответствии с масштабом и спецификой работ. В Пеледуе отремонтируют 82 единицы флота, из них 17 единиц самоходного нефтеналивного флота, 15 единиц наливного несамоходного флота,18 единиц буксиров и 21 единицу сухогрузных барж, кроме этого планируется отремонтировать служебно-вспомогательный — 2единицы, плавкраны – 3 единицы и гордость ПБТЭФ — это наши ДОКи. Подготовка флота к навигации ведется усиленными темпами, запчасти и комплектующие поступают своевременно и в полном объёме. Благодаря многолетней и слаженной работе коллектива выполняется план по сдаче в техготовности судов.

Основная сдача судов в техготовности традиционно запланирована на март и апрель.

Жатайская БТЭФ активно начала разворот саморемонтных работ. Ведется установка нового судового оборудования.

Судокорпусниками Белогорского СУ ведутся работы по ремонту корпусов на т/х «СПН-699» и «Капитан Лазарев».