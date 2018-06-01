Дневник навигации: план мая перевыполнен

По оперативным данным, в мае план перевозок грузов выполнен на 101% по тоннам и на 102% по млн тонно-километрам.

На 1 июня в эксплуатации находилось 130 единиц транспортного флота.

По сравнению с прошлым годом, отправлено на 11 тысяч тонн грузов больше. Надо отменить, что на 10,5 тысяч тонн увеличились перевозки нефтепродуктов наливом, но сократилось отправление сухогрузов. В частности, с шахты Джебарика-Хая отправлено меньшее количество каменного угля. Причиной явилась задержка подачи сухогрузного флота с зимнего отстоя из Жатая из-за прохождения ледохода в устьевой части реки Алдан.

Впервые пароходством организованы регулярные рейсы по перевозке контейнеров между железнодорожной станцией Нижний Бестях и пунктом Якутск. На линии закреплены два буксирных теплохода с баржами приставками.

В плановом режиме происходит завоз грузов в пункты реки Амга и Вилюй и осуществляются перевозки на магистральных путях.