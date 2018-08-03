Дневник навигации «ЛОРП»: План перевозок выполнен на 101 %

По оперативным данным в целом по пароходству за 7 месяцев отправлено 730 тысяч тонн народнохозяйственных грузов, в том числе нефтепродуктов наливом 203 тысячи тонн, сухогрузов 627 тысяч тонн. Выполнение плана перевозок с начала навигации отмечается ежемесячно и за указанный период нарастающим итогом составило 101 процент, в том числе по нефтепродуктам наливом отмечается рост на 16 процентов, по сухогрузам снижение — на 4 процента.

Снижение перевозок сухогрузов происходит из-за не предъявления грузов в Осетрово, строительной плиты в Мохсоголохе, лесных грузов на верхней и средней Лене. Вместе с этим, отмечается увеличение вывоза каменного угля с шахты Джебарики-Хая, песчано-гравийной смеси для строительных работ в Республике Саха (Якутия), впервые организованных контейнерных перевозок по маршруту Якутск – Нижний Бестях – Якутск.

В июле открылась Арктическая навигация с прибытием первых судов в Тикси (24 июля танкер «Ленанефть-2003» с нефтяным котельным топливом) и в Нижнеянск (26 июля сухогрузный теплоход «Вадим Тюрнев» с каменным углем). Все грузы для ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Согласно заключенным договорам в пункты рек Арктического побережья за два месяца предстоит доставить около 300 тысяч тонн грузов, в основном топливно-энергетических ресурсов. В завозе сегодня участвуют 65 единиц транспортного флота, среди них: ледокол, буксирные теплоходы, сухогрузные и нефтеналивные суда, плавучие краны.

В Якутске завершил погрузку и вышел в рейс 2 августа сухогрузный теплоход «Капитан Шандровский», который первым принял на борт грузы для получателей реки Колыма.