Дневник навигации ЛОРП: нефтеналивной флот работает в Арктике

Флот ПАО «ЛОРП» находится в рейсах на Арктическом побережье. Предстоит доставить около 300 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения северных районов Республики Саха (Якутия). В основном, это топливно-энергетические ресурсы для нужд ГУП «ЖКХ».

По состоянию на 7 августа отправление нефтепродуктов наливом в целом по ПАО «ЛОРП» составило 213,4 тыс. тонн, из них светлых нефтепродуктов — 170,3 тыс. тонн, сырой нефти – 43,1 тыс. тонн.

Из общего объема светлых нефтегрузов только с наливных причалов п. Усть-Кут отгружено 135,7 тыс. тонн светлых нефтепродуктов наливом. Этому во многом способствовала благоприятная гидрологическая обстановка на верхнем участке р. Лена, позволившая использовать нефтеналивной флот без ограничения по осадке.

Начиная с июля и по настоящее время из основных грузообразующих пунктов – п. Усть-Кут, Олёкминск и др. производится интенсивная отгрузка нефтепродуктов в северном направлении.

На текущую дату отправление нефтепродуктов наливом в пункты Арктического побережья и северных рек РС (Я) составило порядка 40,2 тыс. тонн, из них в п. Тикси, Найба -9,8 тыс. тонн, на р. Яна – 15,4 тыс. тонн, в пункты р. Индигирка – 11,1 тыс. тонн, на р. Колыма – 3,4 тыс. тонн, на р. Оленек – 0,5 тыс. тонн.

В п. Тикси танкеры «Ленанефть-2003» и «Ленанефть-2041» уже доставили 9,4 тыс. тонн сырой нефти для нужд ГУП «ЖКХ РС (Я)». На р. Яна танкерами «Ленанефть-2063» и «Ленанефть-2032» доставлены первые тонны топлива для нужд грузовладельцев ЗАО «Вертикаль» и ФБУ «Администрация Ленского бассейна ВВП». Сложная гидрологическая обстановка на баре р. Яна, вызванная действием сгонных ветров, способствующих мелководью, не позволяет находящимся на внешнем баре танкерам «Ленанефть-2060» и «Ленанефть-2031» пройти в п. Нижнеянск для осуществления выгрузки.

В районе Быкова Мыса, в связи с отсутствием разрешения для работы в Восточно-Сибирском море по причине неблагоприятных ледовых условий, находятся танкеры «Ленанефть-2057», «Ленанефть-2064», «Ленанефть-2041», «Ленанефть-2020», «Ленанефть-2053», «Ленанефть-2054» с грузом колымского и индигирского направлений. Как только ледовые условия позволят, суда выйдут в рейс.