Дневник навигации ЛОРП: «Капитан Шанровский» первым идёт на Колыму  

В Якутске завершается погрузка сухогрузного теплохода «Капитан Шандровский» приписки Жатайской БТЭФ, который первым принимает на борт грузы для получателей реки Колыма.

В первую очередь грузятся грузы первой необходимости для устранения последствий весеннего паводка для Колымских районов. В основном это строительные грузы, лесные материалы, оборудование, грузы технического назначения. Основным заказчиком перевозки и грузовладельцем является ООО «Норд Инженеринг». Теплоход возьмет все грузы, своевременно подготовленные и сданные к перевозке. Кроме этого, на теплоход погружены перевалочные грузы, прибывшие из Осетрово до Зеленого Мыса и Билибино для Чукотки.

На фото Л.Туктаровой: в Якутском речном порту грузится т/х «Капитан Шандровский».