Дневник навигации: Флот работает на реке Вилюй

14 июня на реке Вилюй завершена отгрузка газоконденсатного котельного топлива с п. Кызыл-Сыр. Последний танкер «Ленанефть-2020», экипажем которого руководит капитан Матвей Черепахин, вышел рейсом до п. Жиганск. На борту 1800 тонн. Всего с начала навигации отправлено флотом 12800 тонн указанного груза, в основном для ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)» и размещается на Сангарской и Жиганской нефтебазах. С открытием арктической навигации, топливо в судах смешанного река – море плавания будет отправлено в пункты рек Крайнего Севера.

Завершена отгрузка каменного угля в пункты реки Вилюй. 15 июня с шахты Джебарики-Хая сухогрузный теплоход «СОТ-1133» вышел до Верхневилюйска. Из плановых объемов завоза доставлено получателям около 70 процентов грузов. На реке Вилюй сегодня находится 24 единицы транспортного флота, в том числе три плавучих крана для выгрузки прибывшего груза.

Вместе с этим пароходством осуществляются местные перевозки на реке Марха. Буксирный теплоход «Неман» с баржей МП-2515 перевозит щебень для местного дорожного строительства, погрузо-разгрузочные работы выполняет плавучий кран Т-126, где механиком работает Денис Таюрский.