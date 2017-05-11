Дневник навигации -2017

В районе Пеледуя еще идет ледоход, а тем временем на верхней Лене набирает темпы Навигация-2017. Если в прошлом году 9 мая навигация только началась, то в этом году, по информации на 11 мая, флотом ЛОРПом уже отправлено 16 тысяч тонн грузов.

Из Осетрово вышли с грузом нефтеналивные и сухогрузные суда, буксирные теплоходы. Первым, 4 мая, в рейс вышел буксирный теплоход «Анабар» с баржей МП-2599, на борту которой технический и груз и оборудование, направляемое в адрес АО «Стройтранснефтегаз» до Пеледуя. Экипажем буксира руководит опытный капитан Владимир ЗАЙЦЕВ. 5 мая от причалов Усть-Кутской нефтебазы отошел танкер «Петр Бекетов» с баржей -приставкой. Оба судна загружены бункерным топливом для нужд Пароходства. С Киренска на сухогрузном теплоходе СОТ-1131 отгружены пиломатериалы до Якутска. Сегодня эти суда дошли до пункта Витим и находятся в ожидании прохождения ледохода и открытия судоходной обстановки ниже указанного пункта.

В эксплуатации находится 29 единиц флота грузоподъемностью 40 тысяч тонн тоннажа. 14 единиц загружены, остальные находятся под погрузкой. Нижний караван судов остановлен в районе пункта Витим в ожидании прохождения ледохода. Готов к выходу в первый рейс флот, находившийся на зимнем отстое в Пеледуе.

Отметим, что на указанную дату река Лена идет на низких уровнях воды, — на 50 см ниже показателей прошлого года.