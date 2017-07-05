Дневник навигации – 2017: На верхней Лене уровни воды ниже гарантированных

По итогам второго квартала в целом по Пароходству отправлено 505 тысяч тонн грузов, в том числе 138 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 367 тысяч тонн сухогрузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост перевозок составляет 37 тысяч тонн.

По состоянию на начало июля в эксплуатации находилось 157 единиц флота.

В пункты рек Амга и Вилюй отправлен и доставлен вес плановый объем грузов. В этом году в пункты реки Вилюй доставлено на 15 тысяч тонн больше грузов, чем в прошлом, — 85 тысяч тонн. В числе доставленных – 19 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 66 тысяч тонн сухогрузов. Из п.Кысыл-сыр отгружено 30 тысяч тонн газоконденсатного котельного топлива, что больше в сравнении с прошлым годом на 14 тысяч тонн.

План завоза на Мому – 2 тысячи тонн нефтяного котельного топлива. На сегодняшний день отправлено и доставлено 907 тонн. Проблемой доставки были сначала высокие уровни и скорости воды, затем их падение. Сегодня в п.Белая Гора уровни воды остаются высокими, подтоплены причалы нефтебазы, что не позволяет производить погрузку флота.

На верхней Лене с 19 июня установлен срыв гарантированных глубин (в 2016- 21 июня). Сегодня глубины на участке Усть-кут – Киренск составляют 140 см. На участке от Киренска и ниже по всей Лене, а также на реке Алдан падение глубин продолжается. В этой связи для вывоза грузов из Осетрово в пункты Петропавловск и Пеледуй организована перевалка – догруз.