Дневник навигации -2017

По состоянию на 16 июня в целом по пароходству отправлено 380 тысяч тонн грузов, в том числе нефтепродуктов наливом 100 тысяч тонн, сухогрузов 280 тысяч тонн.

По сравнению с этим же периодом прошлого года рост перевозок составляет 40 тысяч тонн, в основном по сухогрузам.

Завершена доставка грузов на реку Амга. Флот выведен на магистраль.

Отправлены все грузы на реку Вилюй. Остались только внутренние перевозки Н-80. Доставлено 80% от плановых объемов.

В эксплуатации находится 183 единицы транспортного флота, в том числе 39 буксирных теплохода, 178 тысяч тонн сухогрузного тоннажа, 83 тысячи тонн нефтеналивного тоннажа.

На верхней Лене глубины на лимитирующих перекатах составляют 180 см. Это значит, что до достижения гарантированных глубин осталось всего 5 см. При этом идет интенсивный спад уровней воды. В первой половине июня снизился коэффициент загрузки флота.

Для вывоза грузов из Осетрово продолжается концентрация мелкосидящего флота пароходства на участке Усть-Кут – Пеледуй.