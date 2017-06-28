Дневник Международной исследовательской школы – 2017 

27 июня 2017 г.

Утро 27 июня началось с зарядки, но с зарядки необычной – каждая делегация по очереди проводит ее в формате традиционных подвижных игр разных стран. Первой провела команда из Москвы. Дети поиграли в «чай-чай выручай» и станцевали «танец маленьких утят». Также их ждал сюрприз от организаторов – они загадали желание и отпустили в небо воздушные шарики.

В МИШ приехала доктор биологических наук Елена Троева и прочитала участникам познавательную лекцию про «Природу Якутии». Особый интерес к лекции проявили гости республики – они проявили живой интерес к Якутии и активно задавали вопросы.

Затем продолжили свою работу проектные группы. Первое знакомство с тематиками проектов прошло в понедельник 26 июня, сегодня ребята еще глубже изучили проблему исследования и определили ее цель, конечный желаемый результат. Для лидеров делегаций этот день также был важным – они определили тематику своего проекта и выбрали методы, которые они применят в своей исследовательской деятельности. Итоги своей работы за 27 июня и участники, и лидеры делегаций представили на ритуале «Завершение дня» интересным способом – нужно было без слов показать этот желаемый результат так, чтобы другие догадались об этом сами. Решения были очень креативными и веселыми.

Культурно-развлекательная программа предлагала детям на выбор игру в волейбол и мастер-класс по пейзажной живописи. В дружеском волейбольном матче приняли участие все делегации, здесь не было победителей и побежденных. Некоторые любители искусства решили попробовать свои силы в изобразительном искусстве и нарисовали природу Хангаласского края

Вместе со всеми участниками МИШ – 2017 отпраздновали свои дня рождения Петя Кондаков из Якутии и тьютор проекта по электронике Даница Деспотович из Сербии.