Дневник Международной исследовательской школы -2017 «International friendship»

Вот и началась самая интересная и яркая часть Международной исследовательской школы! Лекции становятся интереснее, практики больше.

Даже знойная жара не помешала нашим юным исследователям начать свои проектные работы.

Сегодня были выезды по планам проектных групп, как, например, экологи выезжали на полевые работы. Историки изучали местность Тулагино, а химики проводили различные химические реакции в лаборатории Якутска, ну а палеонтологи побывали в местности Еланка.

У всех отличные впечатления, море эмоций!

Отрадно видеть сплоченные команды, каждый готов поддержать и помочь друг другу. День за днём ребята учатся понимать, работать в команде, слушать друг друга, изучать и вникать в культуру разных стран.

А также, долгожданной на сегодняшний день, была презентация своей родной культуры. Каждая страна представила свою культуру, язык, обычаи и традиции. Столько эмоций, энергии подарили нам все выступления.

Зажигательные танцы Индии, Казахстана, Филиппин, познавательные викторины Сербии, Хорватии, Словении, душевные песни Китая, красота Таиланда, народные танцы Бурятии, сказка «Цадко» Москвы, а также великая история якутского Олонхо.

Самыми отличившейся была Мексика! Сомбреро, красные пояса, неутомимая энергетика – зажгла всех участников МИШ!

И не обошлось, конечно, без вкусностей, обменом подарков, сувениров и море селфи =Ь Организаторы МИШ высказали свою признательность огромному коллективу МА за поддержку и подарили картину «Мечтатель»…

Это был долгий и плодотворный день…, а нас ждёт еще больше приключений, знаний, исследований, позитивных и ярких эмоций! Ведь МАН — это место, где мечтатели вытворяют в жизнь свою мечту!

Мечтайте! Творите! Созидайте!