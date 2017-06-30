АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.09
 67.50
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.06.2017, 22:29
Культура & Образование
Дневник Международной исследовательской школы -2017 «International friendship»
30.06.2017, 22:26
Республика
Сотрудники «ЛОРП» почтили память выдающихся деятелей
30.06.2017, 20:51
Столица
В летнем лагере «Спутник» прошел Единый информационный день
30.06.2017, 18:30
Общество
Судебные приставы подписали соглашение с ЯРО Ассоциации юристов России
30.06.2017, 17:59
Политика
Позитив
Рейтинг Егора Борисова вырос на 8 пунктов в топе самых цитируемых губернаторов-блогеров
30.06.2017, 17:40
Столица
В Якутске подведены итоги юбилейного «Ысыаха Туймаады – 2017»
30.06.2017, 17:29
Столица
Якутск и Хэйхэ договорились об обмене детскими делегациями
30.06.2017, 17:15
Спорт
Фотофакт
Огромный торт и карабин для Василия Егорова  
30.06.2017, 17:10
Экономика
Избран новый состав набсовета АК «АЛРОСА»
30.06.2017, 16:53
Экономика
Андрей Поляков уходит с поста вице-президента АЛРОСА
30.06.2017, 16:40
Экономика
В России заработает институт персональной ответственности в сфере строительства
30.06.2017, 16:36
Республика
«Школой молодого бойца» стала деловая игра для ветеринаров Якутии
30.06.2017, 16:14
Путешествия
Хаарчаану и ее родителей в якутском зоопарке «Орто Дойду» навестили гости из Германии
30.06.2017, 16:04
Столица
Батуты раздора: Куда уходят деньги от аттракционов в центре Якутска?
30.06.2017, 15:56
Столица
Молодежь села Хатассы убрала мусор на протоке
30.06.2017, 15:48
Столица
В Якутске установлен особый противопожарный режим
30.06.2017, 15:44
Общество
Собаки аэропорта Якутск найдут любую бомбу
30.06.2017, 15:28
Культура & Образование
На следующей неделе откроется выставка, посвященная героям разных стран
30.06.2017, 15:19
Республика
МЧС в Сватае и Аргахтахе ожидают подкрепления
30.06.2017, 15:03
Финансы
В Алмазэргиэнбанке прошли переговоры с китайской строительной компанией
30.06.2017, 14:57
Путешествия
Однодневный тур на ледники Булуус и водопады Курулуур 1 и 2 июля
30.06.2017, 14:51
Республика
Сотовая связь дошла до шести отдаленных и маленьких якутских сел
30.06.2017, 14:39
Общество
Год добра: добровольцы провели субботники 
30.06.2017, 14:20
Столица
На площади Ленина прохожим раздавали цветы-сардааны
30.06.2017, 14:00
Культура & Образование
Программа II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»
30.06.2017, 13:33
Происшествия
В Якутии выявлен и пресечен факт нарушения требований безопасности при перевозке пассажиров
30.06.2017, 13:05
Путешествия
Экспедиция «По следам Ричарда Маак” в Кемпендяе
30.06.2017, 12:52
Общество
Конкурс детских рисунков «Моя семья»
30.06.2017, 12:48
Происшествия
Облако пыли на дороге стало причиной смертельного ДТП
30.06.2017, 12:36
Спорт
В Якутске завершилась Спартакиада по адаптивным видам спорта
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
30.06.2017, 12:25
Культура & Образование
Резонанс
Подтверждена законность авторских прав на объекты, построенные к Ысыаху Олонхо – СМИ
30.06.2017, 12:19
Культура & Образование
Анонс
Культурная программа XX Игр Манчаары
30.06.2017, 12:15
Происшествия
16-летний школьник пырнул друга ножом
30.06.2017, 11:57
Спорт
4 июля состоится заплыв через реку Лена
30.06.2017, 11:54
Происшествия
В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте
30.06.2017, 11:52
Спорт
Фотофакт
Защищена первая диссертация по мас-рестлингу
30.06.2017, 11:46
Культура & Образование
Концерт под открытым небом в Орто Дойду
30.06.2017, 11:39
Экология
Фотофакт
Депутат Федот Тумусов поздравляет с Днем сардааны
30.06.2017, 11:35
Республика
Фотофакт
Верхневилюйский улус принял новый флаг
30.06.2017, 11:34
Финансы
РСХБ предлагает потребительские кредиты по ставке от 11,5% годовых
30.06.2017, 11:28
Общество
Крещение небом нового командира МИ-8
30.06.2017, 11:21
Общество
Капремонт многоквартирных домов будут проводить лучшие
30.06.2017, 11:14
Происшествия
Осуждены жительницы Ленска, напавшие на полицейского
30.06.2017, 11:08
Республика
Якутия представит ряд инфраструктурных проектов на Восточном экономическом форуме
30.06.2017, 11:03
Происшествия
Больные РБ№2 пали жертвами пациента-мошенника
30.06.2017, 10:53
Происшествия
В Якутии задержана преступная банда продавцов наркотиков
30.06.2017, 10:47
Происшествия
Студенты ЯГСХА спасли троих тонущих девочек
30.06.2017, 10:41
Происшествия
В Намском районе убили и сожгли человека: преступник бросился в бега
30.06.2017, 10:31
Общество
«Сахатранснефтегаз»: вниманию потребителей
30.06.2017, 10:29
Политика
Сформирован новый состав Общественной Палаты Якутии
30.06.2017, 10:27
Столица
Резонанс
Комментарий «Главстроя»: никакого подлога нет
30.06.2017, 10:06
Политика
Генконсул КНР о сотрудничестве Якутии и Китая
30.06.2017, 9:59
Республика
Оборудование перинатального центра в Якутске потребует больше средств, чем планировалось
30.06.2017, 9:37
Столица
МЧС информирует: в Якутске пройдут учения 
30.06.2017, 9:34
Республика
Мелодии лета родом из детства
30.06.2017, 9:30
Культура & Образование
В Якутске пройдет II Международный форум «Эпосы народов мира на Земле Олонхо».
30.06.2017, 8:50
Республика
Десять тысяч якутян трудоустроят на промышленные предприятия республики
30.06.2017, 8:36
Происшествия
Пожар в СОНТ «Сатал»
30.06.2017, 8:23
Общество
Сегодня день рождения депутатов, руководителя, журналиста, певицы
30.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 30 июня 2017 г.
29.06.2017, 19:29
Политика
Егор Борисов принял участие в совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития
29.06.2017, 18:09
Общество
90 тысяч рублей взыскано с должников
29.06.2017, 18:03
Политика
Иван Попов представил ЯРО ВСМС на Всероссийской Конференции
29.06.2017, 18:00
Спорт
Абсолютные чемпионы Ысыаха Олонхо  
29.06.2017, 17:40
Происшествия
Резонанс: Прокуратура накажет за смерть пожилого мужчины из-за неработающего лифта
29.06.2017, 17:26
Столица
30 июня в Якутске плановые ограничения электроснабжения
29.06.2017, 17:24
Общество
Глава Якутии объявил благодарности
29.06.2017, 17:18
Желток
Видео
Шокирующее видео, снятое якутянками, набирает популярность
29.06.2017, 16:52
Столица
Год добра: продолжается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»
29.06.2017, 16:47
Экономика
Якутское министерство сомневается в профессионализме Генпрокуратуры?
29.06.2017, 16:37
Происшествия
Экстра
Глава Нюрбинского улуса отстранен от поста и будет получать лишь прожиточный минимум
Архив новостей
Культура & Образование
30 июня 2017, 22:29
50

Дневник Международной исследовательской школы -2017 «International friendship»

Вот и началась самая интересная и яркая часть Международной исследовательской школы! Лекции становятся интереснее, практики больше.

Даже знойная жара не помешала нашим юным исследователям начать свои проектные работы.

Сегодня были выезды по планам проектных групп, как, например, экологи выезжали на полевые работы. Историки изучали местность Тулагино, а химики проводили различные химические реакции в лаборатории Якутска, ну а палеонтологи побывали в местности Еланка.

У всех отличные впечатления, море эмоций!

Отрадно видеть сплоченные команды, каждый готов поддержать и помочь друг другу. День за днём ребята учатся понимать, работать в команде, слушать друг друга, изучать и вникать в культуру разных стран.

А также, долгожданной на сегодняшний день, была презентация своей родной культуры. Каждая страна представила свою культуру, язык, обычаи и традиции. Столько эмоций, энергии подарили нам все выступления.

Зажигательные танцы Индии, Казахстана, Филиппин, познавательные викторины Сербии, Хорватии, Словении, душевные песни Китая, красота Таиланда, народные танцы Бурятии, сказка «Цадко» Москвы, а также великая история якутского Олонхо.

Самыми отличившейся была Мексика! Сомбреро, красные пояса, неутомимая энергетика – зажгла всех участников МИШ!

И не обошлось, конечно, без вкусностей, обменом подарков, сувениров и море селфи =Ь Организаторы МИШ высказали свою признательность огромному коллективу МА за поддержку и подарили картину «Мечтатель»…

Это был долгий и плодотворный день…, а нас ждёт еще больше приключений, знаний, исследований, позитивных и ярких эмоций! Ведь МАН — это место, где мечтатели вытворяют в жизнь свою мечту!

Мечтайте! Творите! Созидайте!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия). Пресс-центр МИШ
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.06.2017, 15:13
Столица
Позитив
Взлет молодого Дархана
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
26.06.2017, 12:27
Общество
Некролог
Памяти Иосифа Алексеевича Николаева
25.06.2017, 10:22
Политика
Экстра
СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска
27.06.2017, 14:36
Спорт
Позитив
В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
30.06.2017

Сотрудники «ЛОРП» почтили память выдающихся деятелей

Путешествия
30.06.2017

Однодневный тур на ледники Булуус и водопады Курулуур 1 и 2 июля

Политика
29.06.2017

Егор Борисов принял участие в совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития

Спорт
29.06.2017

Абсолютные чемпионы Ысыаха Олонхо  

Экстра
Происшествия
29.06.2017

Глава Нюрбинского улуса отстранен от поста и будет получать лишь прожиточный минимум

Эксклюзив
Политика
29.06.2017

Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо

Эксклюзив
Республика
29.06.2017

Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске

Культура & Образование
29.06.2017

Михаил Николаев проконтролировал подготовку к Съезду учителей музыки и ИЗО