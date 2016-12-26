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Культура & Образование
26 декабря 2016, 22:24
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Дневник Елки главы Якутии: гражданский форум “Я – юный гражданин”

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Сегодня, 26 декабря 2016 г. участники Елки Главы Якутии приняли участие в республиканском детском гражданском форуме «Я – юный гражданин».

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы ТУ-154.

Это 9-й по счету детский гражданский форум. Впервые форум был проведен в 2008 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анны Соловьевой и Якутского республиканского общественного движения «Воспитание – всем обществом» при поддержке Министерства образования Республики Саха (Якутия).

Участники детского гражданского форума – это отличники учебы, победители различных олимпиад и научно — практических конференций, активисты ученических самоуправлений общеобразовательных организаций республики и лидеры детских общественных объединений.

Гостями пленарной части форума стали Антон Васильев, один из самых ярких добровольцев города Якутска, победитель национальной премии Якутии «Человек года» в номинации «Общественный деятель»; Денис Антипин, самый популярный  вайнер Якутии и Кристина  Устинова, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, чемпионка мира среди молодежи 2011 года, участница летних Олимпийских игр 2012 года. Гости рассказали ребятам о своей деятельности, поделились впечатлениями и ответили на вопросы участников форума.

В первой половине дня участники форума работали по 4 секциям: «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность», «Личностное развитие», «Информационно-медийная работа». Во время работы секций ребята представили свои проекты и предложения по  направлениям «Российского движения школьников». Напомним, что с 2015 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина “О создании детско-юношеской организации “Российское движение школьников”  была начата работа по возрождению детского движения в стране.

Ребята представили реализуемые и качественные проекты и предложения. Так, представители секции «Военно-патриотическое» предлагают «Министерству образования и науки Якутии организовать профильное обучение по начальной военной подготовке в школах республики с прохождением службы в силовых структурах, таким образом, будет проведена систематическая работа по начальной военной подготовке учащихся», — считают представители секции.

Представители секции «Гражданская активность» призывают своих сверстников активно принять участие в поисковых работах по сохранению памяти о подвигах героев, оказать свою помощь в  организации всероссийских акций, а также проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам. Как отмечают представители данной секции, их долг перед Отечеством это быть достойным гражданином, проявлять гражданскую активность, направленную на изменение и развитие всего общества. Участие в детском движении это возможность стать социальной зрелой личностью, настоящим патриотом и достойным гражданином своей страны.

По-мнению модераторов секции «Личностное развитие» Данилова Игоря и Соловьевой Насти личностное развитие должно начаться с младших классов. «В условиях роста социальной конкуренции человеку необходимо уметь применять те знания, чтобы сделать ее как можно эффективной. Чем раньше уделять внимание на личностное развитие школьника, тем продуктивнее будет идти работа», — цитируют участники. Они предлагают предоставить возможность учащимся проявить себя, реализовать свой потенциал путем проведения различных конкурсов, стимулировать творческую активность школьников в виде освещения в СМИ, введения знаков отличи и присуждения различных путевок.

Предложения участников секции «Информационно-медийное» представил Куприянов Кристиан, ученик 11 кл. СОШ №5 г. Якутска. Кристиан предлагает создать пресс-центры при школах, усилить работу по их техническому обеспечению и дальнейшее развитие, также ребята предлагают создать дискуссионные площадки и развивать дебатное движение в школах, которое способствует развитию аналитического мышления.

Таким образом, собрав все предложения, участники форума примут резолюцию по итогам работы 9-го республиканского гражданского форума «Я – юный гражданин».

Далее состоялось торжественное вручение наград победителям конкурса на грант Главы Республики Саха (Якутия). Награды вручил первый заместитель министра образования РС (Я) Эдуард Кондратьев. Обращаясь к юным участникам форума, Эдуард Владимирович выразил надежду, что они в скором времени внесут свои предложения в стратегически важный документ «Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года» и смогут сами же реализовать его.

Победителями конкурса на грант Главы Республики Саха (Якутия) детским общественным объединениям стали:

1)                Номинация «Я – юный вожатый» — пилотная площадка Российского движения школьников- общественная молодежная организация по поддержке молодежи муниципального образования «Хатын-Арынский наслег» Намского улуса «Ылдьаа ыччаттара» имени И.Е. Винокурова, проект «По Винокуровским местам»;
  • Номинация «Я – юный предприниматель» — «Амгинский Дом Детского творчества» имени Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич, проект «Дьулус- будущий добытчик семьи»;
  • Номинация «Я – юный эколог» — опорная площадка Российского движения школьников- «Казачинская СОШ Усть-Янского улуса», проект “Метеостанция” – как жизненно важное звено в исследованиях полярных экспедиций и жизни в условиях Крайнего Севера”;
  • Номинация «Я – творец добра» — «Покровская СОШ № 1» Хангаласского улуса, проект ”355 добрых дел”;
  • Номинация «Я – кузнец творчества» — Центр дополнительного образования Горного улуса, проект “Творческий фестиваль “Горнай кэскиллэрэ”;
  • Номинация «Я – юный правовед» — «Покровская средняя общеобразовательная школа № 2» Хангаласского улуса, проект “Молодежный политико-правовой клуб “Фемида”;
  • Номинация «Я – наследник Земли Олонхо» — Детский (подростковый) Центр городского округа “город Якутск”, проект “Хотой”;
  • Номинация «Я – рыцарь пера» — «Центр дополнительного образования детей” села Оленек Оленекского района, проект “Духовно патриотическое воспитание школьников через подростковое телевидение “Омолгичан”.

 

 

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Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я).
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