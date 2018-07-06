Дневник экспедиции: «Плавучий университет» продолжает работу в Ленском районе

2 июля отряд научно-исследовательской экспедиции Русского географического общества пересек «Ленский экватор» (2200 км) и приступил к обследованию Ленского улуса.

Первым пунктом остановки ученых стало село Нюя. Сегодня отряд покидает город Ленск.

Здесь, после теплых встреч с главой Ленского района, мэром города и общественностью, члены экспедиции посетили историко-краеведческий музей, городские памятники. Историко-географическая группа выезжала в села Натора, Чамча, Беченча и Орто-Нахара, где встретилась с местными умельцами и мастерами. Из открытий следует отметить богатую коллекцию школьного краеведческого музея села Орто-Нахара. В музее местными жителями собраны экспонаты большой ценности, в том числе разнообразная национальная посуда. Само здание музея — новый двухэтажный дом — было передано в дар от Анатолия Попова.

Студенты встретились со старожилами села, взяли интервью у кадровой охотницы Валентины Егоровны Колосовой.

Группа гидрологов посетила в Ленске гидрометеостанцию, где ознакомилась с местоположением гидропостов данного района, встретилась с директором ПУ «Алмаздортранс», «Алроса Лена» и представителями речного порта. Гидрологи отметили изменение уровня воды в Верхней Лене во второй декаде июля, которое осложняет доставку необходимых грузов.

В свою очередь, мерзлотоведы отметили островное распространение мерзлоты и обилие выходов подземных вод.

В 1-Нерюктяинском, Нюйском наслегах и городе Ленске полевой отряд обследовал источники — выходы подземных вод. В селе Чапаево прошли маршрутные исследования разновозрастных вырубок. В Наторе отмечено близкое залегание ледового комплекса и активизация процессов термокарста.

В селе Беченча за истекший месяц образовались новые овраги, свидетельствующие о развитии термоэрозионных процессов. Удивительно близкое залегание мерзлоты на надпойменной террасе реки Нюи, на берегах которой обнаружено пачка термоцирков, образовавшаяся на месте обнажения древнего ледового комплекса.

Ленский отряд благодарит главу администрации города Ленска Александра Александровича Хорунова, заместителя главы Наталью Степановну Олесову, главу администрации Наторинского наслега Эдуарда Семеновича Тимофеева, жителя села Натора Филиппа Николаевича Миронова, заместителя главы администрации села Нюя Ольгу Яковлевну Сидорову, специалиста Любовь Николаевну Орлову, главу администрации Орто-Нахаринского наслега Евгения Гермогеновича Саморцева, руководителя школьного музея Викторию Викторовну Никонову, учителя истории Нину Гавриловну Пахомову, главу администрации села Беченча Ростислава Иннокентьевича Новогородова, специалиста села Беченча Алексея Николаевича Басыгысова, замдиректора историко-краеведческого музея Светлану Александровну Кузьмину.

Работа в Ленском районе на этом не завершается. Напомним, экспедиция держит путь до Витима и обратно.