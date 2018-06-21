Дневник экспедиции: Плавучий университет прибыл в Олекминский улус (фоторепортаж)

19 июня начал свою работу второй сезон грантового проекта Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене».

Если в прошлом году экспедиция «Плавучего университета» отправилась в Тикси, то в этом — в сторону Витима. На борту «Капитана Горовацкого» не только ученые и студенты — географы, мерзлотоведы, гидрологи, историки-антропологи, но и врачи. Научный и медицинский десант высаживается по пути следования теплохода в населённых пунктах для исследования природной и социокультурной среды, экологического состояния и медицинских обследований.

Так, сегодня, 21 июня, после небольшой остановки на Ленских Столбах, экспедиция прибыла в Саныяхтахский наслег Олекминского улуса. Здесь ученых встретил глава наслега Юрий Кондратьев, а также фельдшер Елена Серебрякова. По проекту «Волна здоровья» столичные врачи провели в Саныяхтахе медицинское обследование с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье», компьютеризированной системы скрининга сердца, биоимпедансметра, компьютеризированного спирометра, смокелайзера и анализатора, экспресс анализы крови, а также УЗИ. Также в наслеге были проведены работы по отбору для дальнейшего анализа проб почвы и воды, опросы местных жителей.

Следующая остановка — Урицкое.