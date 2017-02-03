Дневник для любимого внука стал детским пособием по наблюдению за природой

Жители Якутска Маргарита и Александр ГЕРАСИМОВЫ создали дневник наблюдения за природой – «Күн-дьыл туруга». Это небольшая книжка в мягком переплете, которую можно заполнять в течение года, записывать наблюдения и заметки, фиксировать температуру воздуха, направление ветра, атмосферного давления и осадки.

По словам авторов, первоначально дневник был создан для внука. Они заметили, что мальчик с увлечением заполняет его и появился интерес к наблюдению за природой. И тут супруги решили внедрить дневник в более широкое пользование.

Семья Герасимовых по образованию географы. По их мнению, наблюдение природы развивает в человеке внимание, аналитическое мышление, способность к планированию, приучает бережно относиться к окружающей среде, жить в гармонии с природой и людьми:

“Внимательно наблюдая ритмы природы, ход небесных светил, поведение птиц, зверей и насекомых, наши мудрые предки научились предсказывать погоду. Но территория Якутии настолько обширна, что погодные приметы не всегда могут быть одинаково правдивы во всех её климатических зонах. Поэтому год от года в своих дневниках наблюдателя природы мы будем расширять фонд собранных нами примет, и каждый наблюдатель сможет отобрать из них подходящие именно для его местности погодные приметы и использовать в повседневной жизни.

Как отмечают ученые, общее дело, общее увлечение способствует сплочению семьи, так как дает возможность более частого и приятного общения родителей и детей, в конечном итоге способствуя целям семейного воспитания.

В старину предсказатели погоды были очень уважаемыми людьми. Богачи-тойоны их приглашали специально, чтобы узнать, каким будет год, выдастся ли урожайным лето, будет ли зима суровой или мягкой. В предсказаниях они не ограничивались текущим сезоном, а могли давать долгосрочные прогнозы. Поэтому мудрый богач руководствовался такими прогнозами при планировании своего большого скотоводческого хозяйства. Народ сохранил имена уникальных людей — предсказателей погоды прошлых веков в своей фольклорной памяти. Начиная с этого дневника, мы станем давать некоторые сведения об известнейших предсказателях погоды прошлых и нынешних лет.

Наш дневник наблюдателя природы 2016 года вызвал большой интерес общества. Встречаясь с читателями и пользователями дневника, мы отметили, что он в большей мере интересен для родителей в качестве воспитательно-образовательного средства, а также с радостью познакомились с единомышленниками, на протяжении ряда лет занимающимися наблюдениями природы. А в этом году мы сделали перевод дневника наблюдений на русский язык в целях расширения круга пользователей и популяризации вдумчивого отношения к окружающей среде.

2017 год объявлен Годом экологии в России. Это весьма актуально в наше время, когда человек очень сильно отдалился от своей Матери-Природы. От того, как мы относимся к окружающей нас природе, зависит и то, как она поведет себя с нами в будущем. Поэтому мы хотим, чтобы сделанный нами дневник наблюдателя природы способствовал сближению читателя с родной природой, воспитанию чуткого и бережного отношения к окружающей среде.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем тем, кто поддержал нас и помог воплотить в жизнь нашу идею создания дневника наблюдателя природы”, — подытожил Александр Герасимов.