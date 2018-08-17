Днем 20 августа ожидаются плановые отключения электроэнергии

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 20 августа предстоят временные ограничения электроснабжения.

Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сибирская (частично), ДСК Хайа-Анна, СОТ Пламя, СОТ Тундра – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – СОТ Птицевод, Янская 7/2, 22, 22/1, 27, 32, 34, 36, 37, Полярная 8, 14, 17, 21, Тихий переулок 5, 14/1, Депутатская 1, 1/1, 9, Алданская 3, Мархинская, Папанина (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Вилюйский тракт 13-16 км (дачный сектор) – текущий ремонт трансформатора 1Т ПС 110 кВ «Дачная»;

09:00-17:00 – Бестужева-Марлинского 15, 23а, 23/1, 25 – капитальный ремонт оборудования РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО-70;

13:00-17:00 – Лонгинова 51, 52/1, 53, 64, 66/3, 66/4, 69/1, 72/2, 74, 78, 80, 82/7б, Окружная дорога (ДСК Заря), Новосайсарская 4/9, 14/3, 16, 28/2, 28/5, 28, 30/2, 30/5, 30/6, СОТ Быйанг (частично), Три сосны (частично), СОТ Черёмушки, Д/с «Брусничка» (дача), Сергеляхское шоссе 8 км (частично), СОТ Маяк, Сергеляхское шоссе 11 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – мкр-н Птицефабрика (частично), Студенческая, Лесная, Озёрная – пасынковка опоры.

Ленский район:

10:00-12:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (Орджоникидзе, Монтажная (частично), база ВСЭМ) – установка опор и монтаж СИП на ВЛ 6 кВ ф. «Город 3-я цепь»;

10:00-17:00 – п. Пеледуй – техобслуживание КТП-35.

Нюрбинский район:

10:00-12:00 – с. Хаты – установка опор на ВЛ 10 кВ «Малыкай – Хаты»;

14:00-18:00 – с. Мар – текущий ремонт оборудования на ПС 35/10 кВ «Маар».

Сунтарский район:

10:00-20:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – расчистка просеки на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

Хангаласский улус:

10:00-13:00 – с. Булгунняхтах (частично) – текущий ремонт РЛНД-10.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.