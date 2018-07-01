Дмитрию Оконешникову-Сулусхану вручен Почетный знак!

Дмитрию Оконешникову — Сулусхану, руководителю пресс, PR- службы Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, продюсеру, общественному журналисту в момент торжественного закрытия 47-го театрального сезона перед премьерой оперы Травиата вручили Почетный Знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

Дмитрий Оконешников:

Отрадно, что в свой 15-летний творческий Юбилей награжден Почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Очень благодарен своему коллективу родного Государственного театра оперы и балета имени Суоруна Омоллоона, отдельно директору Сергею Августовичу Сюльскому, который поверил в меня и полтора года назад пригласил на работу в театр руководителем пресс, PR- службы, с тех пор работаем очень плодотворно и результативно, моим близким коллегам Маргарите Васильевой, заместителю директора по работе со зрителями, Евгении Томской, заведующей литературной частью.

Хочется выразить свою признательность Министерству культуры и духовного развития республики за то, что оценили мою работу.

Также большой махтал моей большой семье, коллегам и друзьям. Это наша общая награда!