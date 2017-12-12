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12 декабря 2017, 10:40
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Дмитрий Семенов предложил подхватить инициативу жильцов по Пирогова: Давайте украсим к Новому году не только подъезды, но и дворы

Координатор приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», народный депутат Дмитрий Семенов предложил взять пример с  жильцов дома по Пирогова, украсившим своими силами подъезд к Новому году.

— Встреча Нового года — прекрасный повод собраться всей семьей, всем домом вместе. Мы с нашими соседями точно так же из года в год украшаем наш подъезд, ставим елку, а после двенадцати все вместе встречаемся на крыше, чтобы посмотреть салюты, поздравить друг друга с Новым годом. Это уже традиция.

В этом году в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всей республике было облагорожено 33 двора и 8 объектов общественного пространства. Я предлагаю всем, кто участвовал в проекте, перенять эту прекрасную традицию. Давайте выйдем в этом году в наши отремонтированные дворы и встретим Новый год вместе.

— Дмитрий Александрович, пользуясь случаем, расскажите о проекте. Что сделано?

— Для нас это был непростой и ответственный проект — государство впервые обратило внимание на городскую среду в таком масштабе. Из-за климатических условий ремонтные работы мы можем проводить только в летнее время, а лето в Якутии длится совсем недолго. Успеть все за столь короткий срок практически невозможно. Однако мы сделали хорошую попытку. Ценным оказался прежний опыт республики, полученный в ходе реализации программы «Добрые дела», когда финансирование также велось из трех разных источников — республиканского бюджета и местных муниципальных бюджетов, плюс софинансирование. Схожий механизм используется в партийной программе Единой России «Формирование комфортной городской среды». То есть, времени на раскачку у нас не было.

Где-то мы запоздали по объективным причинам, как например, с благоустройством Бульваром Учителя. Там на месте проводимых работ были найдены объекты культурного наследия, и для более детального изучения было решено провести археологические раскопки. Еще один проект на озере Талом не успели завершить по причине его трудоемкости. Где-то можно было успеть, и этот опыт мы в будущем учтем.

В целом, первый блин не вышел комом. Прекрасный вышел двор по улице Мерзлотной. Жильцы продумали все до мелочей, основательно подошли к делу.

Когда люди болеют душой за родной город, за свой двор и дом — это видно сразу.

Я думаю, в итоге там получится очень хороший микрорайон.

В Жатае построили красивый сквер, снесли старые дома, а многолетние сосны оставили. Открыли сквер с памятником Роману Дмитриеву, сквер с памятником Илье Винокурову, арт-объект «Дворник», сквер ветеранов тыла. Появился новый парк в Покровске. Все это пример слаженной работы жителей и муниципалитетов.

— Сейчас, уже имея опыт реализации данного проекта, на что вы обратите внимание в будущем? 

— С основными сложностями мы столкнулись в моногородах, особенно в Удачном, Айхале, население там очень долго раскачивалось.

Очень важно, чтобы инициатива исходила от самих граждан. Поэтому первое, что должны сделать жильцы — это объединиться. Посмотрите на жильцов дома по Пирогова, на Мерзлотной, с них надо брать пример.

В Якутске многое было сделано благодаря активному участию самих собственников, которые проводили общие собрания, вносили предложения по благоустройству своего двора, принимали участие в разработке дизайн-проектов. Безусловно, в тех дворовых территориях, где жильцы проявляли большую активность и вели неусыпный контроль за ходом работ, комплексное благоустройство было выполнено более качественно и в срок.

А кто болеет за родное место? Вряд ли это вахтовики или люди, живущие с синдромом временщика — сегодня тут, завтра там. Болеют всегда свои, местные. Поэтому я, конечно, буду настаивать, чтобы районные центры с населением от 1000 человек также имели право участвовать в приоритетной программе.

— Дадите совет тем, кто хотел бы благоустроить свой двор, но не знает как?

— Для этого нужно подать заявку в муниципалитет. По муниципальной программе до 2022 года планируется благоустроить большинство дворовых территорий города Якутска. Добившись включения своего двора в программу, хорошо продумайте дизайн-проект. Можно зайти в любой двор или общественную территорию в Якутске и посмотреть, как сделали, взять что-то себе на заметку. При создании проекта следует учитывать прежний дизайн, соотносить его с действительностью. А то часто бывает так, что желания жильцов не стыкуются с возможностями двора. Обязательно к разработке проекта нужно привлекать специалистов. Был казусный случай, когда люди забыли включить тротуары. Они позаботились о своих машинах, но совсем забыли о том, что самим где-то тоже надо будет ходить. Кто-то не покрасил скамейки, потому что в смету забыли заложить стоимость краски.

Я также расширил бы минимальный перечень, сейчас он включает в себя асфальтирование, устройство освещения и ограждений, установку урн и скамеек. Я бы добавил сюда устройство мусорных площадок. Они обязательно должны быть бетонированными и максимально удобными для всех жителей. Беспорядок всегда начинается с мусорных баков, оттуда мусор растаскивается по всему двору, и портит его внешний вид.

— Понятно, а что насчет соучастия жильцов в данной программе? Я так поняла, что  сумма участия — до 15 процентов от всей стоимости работ. Она обязательная?

— Да, по условиям программы, жители обязаны принимать участие в благоустройстве дворов. Но по выбору — либо финансово, либо своим трудом. Лично я выступаю за трудовое участие граждан. В смете всегда есть фонд оплаты труда работникам, почему бы не привлечь самих жителей?

Было бы хорошо, если бы жильцы старались подойти к делу творчески. Например, на улице Каландаришвили стараниями студентов-архитекторов появился интересный арт-объект. Я понял, что в будущем надо больше их привлекать, более чем уверен, что это даст положительный результат.

— Дворы, которые отбираются в программу, на мой взгляд, изначально были неплохие. А проблемные в расчет не берутся?

— Да, в программу автоматически не входят дворы аварийных домов. Но все остальные входят. При этом в приоритете находятся дома, состоящие в списке по капитальному ремонту. Это делается для того, чтобы синхронизировать все ремонтные работы с другими профильными программами, например, с программой Фонда капитального ремонта, программой реконструкции и строительства улично-дорожной сети, а также проектом «Народный бюджет». Чтобы и двор отремонтировать, и дом.

Больных вопросов в городе много, что-то надо решать со стоянками, вывозить гаражи, но кроме этого, надо воспитывать общественное сознание.

Благодаря этой программе, не только в Якутске, но и в других городах республики появились новые скверы и памятники, современные дворы с детскими и спортивными площадками, со стоянками и арт-объектами.

Проделано много работы, и хочется чтобы люди не искали недостатки, а видели в этом малом большое — что-то в нашей жизни меняется, и к лучшему. Именно поэтому мне хочется закрепить этот результат. Давайте соберемся все, у кого сейчас красивые, отремонтированные дворы, и отметим Новый год вместе.

Я также хочу поздравить всех жителей нашей республики с Днем Конституции и с наступающим Новым годом, пожелать домашнего уюта и тепла, благополучия и счастья.

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Источник: SAKHALIFE.RU. Автор: Ирина Николаева.
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